大陸人形機器人 銷量將爆發 大摩將今年目標調升至2.8萬台
摩根士丹利（大摩）最新報告指出，2026年將是中國人形機器人邁向商業化並建立產業生態的關鍵一年，並調高中國人形機器人銷量預測，將2026年銷量由1.4萬台調高至2.8萬台，預測中國人形機器人製造成本平均每年下降16%，將有助於加速人形機器人商業化普及。
香港經濟日報報導，大摩中國工業團隊報告表示，今年中國人形機器人銷量成長主要由企業端採購帶動，取代過往以政府、研發與展示用途為主的需求結構，由於主要廠商仍在內部生產以用於訓練與驗證，現階段實際生產規模可能高於銷售量。
隨著人形機器人行業快速演變與多項催化劑出現，資本市場預期將持續活躍。大摩並列出十大產業重點，點名46家中國人形機器人價值鏈相關企業，其中16家為港股上市公司。
大摩列出2026年人形機器人行業十大重點，包括需求結構由研發與展示轉向企業端採購、工業與商業服務場景率先擴大驗證、醫療與家庭應用仍處早期探索、整合商進入首波淘汰與整併、零組件率先受惠放量、BOM成本下降、量產製程成熟、產品可靠度提升、產業重心由「身體」轉向「大腦」、以及VLA等多模態模型成為技術核心。
產業洗牌與首波整合已啟動，能否找到商業化案例成為整合商存續關鍵。大摩估算，中國人形機器人製造成本平均每年下降約16%，即便產品規格提升，也受益於規模經濟與製程優化。隨中國市場商業化，人形機器人亦開始走向海外。在資本市場，大摩認為零組件供應商將率先實現收入與利潤貢獻，同時指出整合商IPO與催化事件可能推升市場波動。
然而，部分機構對全面放量仍持審慎態度。瑞銀證券中國工業行業分析師王斐麗指出，大陸人形機器人商業化的主要瓶頸仍在「大腦」，包括訓練數據不足與模型尚未完全為人形機器人場景設計，短期仍需技術突破。
