人民幣離岸價升破6.95 攀近兩年半新高 專家：傾向溫和上漲

紐約匯市23日尾盤，離岸人民幣對美元升破6.95，報6.9494元，創2023年5月以來近兩年半新高，較前一日紐約尾盤上漲149基點，累計本周離岸人民幣上漲190基點，升幅0.27%。

在岸和離岸人民幣對美元在去年12月均已經升破7關卡，並在過去一個月內累計上漲約1%。人民幣對美元官方中間價在23日也升破7來到6.9929，創2023年5月17日以來新高，顯示中國人民銀行放手讓人民幣升值，導致市場做多人民幣的情緒受到短暫鼓舞，在岸和離岸人民幣對美元匯率均一度上漲約0.1%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人民幣對美元中間價升破7，似乎預示著大陸央行對匯率的態度和策略正在發生的微妙轉變，大陸央行的核心思路更接近於既讓市場力量發揮作用，又要防止單邊預期失控，2025年底中央經濟工作會議也連四年強調「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。

復旦大學國際金融學院副院長高華聲指出，2026年對人民幣匯率而言更像是「內外共振、匯率中樞再定價」的驗證年。美元偏弱的情形可能延續；大陸央行大概仍會堅持「張弛有度」的匯率政策，把升值做成可持續的中樞上移，而不是一次性飆升。

回顧過去一年人民幣的表現，2025年在岸人民幣對美元匯率升值4.2%，影響因素包括美元指數下跌、大陸內部保持頂住關稅壓力、年末季節性結匯需求增加等。

中金公司研究報告指出，近期人民幣匯率加速走強，結匯需求在12月季節性加快可能是近期人民幣匯率走強的重要原因。年底企業資金需求增加，導致結匯資金有比較強的季節性，在12月和1月通常加快。2013-2024年平均來說，12月和1月人民幣對美元匯率中間價分別升值0.5%、0.8%，升值概率為75%、67%。

人民幣升值速度應該加快的呼聲也在逐漸變大。面對大陸去年底進出口數據均大幅超出市場預期，高盛首席中國經濟學家閃輝去年底指出，人民幣小幅度但持續的升值，有助於避免加劇貿易保護主義衝擊，並助推人民幣國際化，同時不會對大陸出口產生很大壓力。