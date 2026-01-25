陸造車新勢力 「去輝達化」加速

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸「造車新勢力」的車用晶片加速去輝達化，接連宣布將使用自研晶片。 路透
大陸「造車新勢力」的車用晶片加速去輝達化，接連宣布將使用自研晶片，小鵬汽車一口氣發表G6、G7、G9和P7+共四個系列新車型，但罕見沒有使用輝達的晶片，而是裝上自研的圖靈晶片；理想汽車也預告將在L9的重大改款車型中使用自研智能駕駛晶片M100。

分析人士認為，陸企新車上市較密集，對供應鏈安全感要求比較高的車企陸續去除輝達車用晶片，把更多資源轉向國產或自研晶片。

輝達在中國智慧駕駛晶片市場的占有率已從2024年的39%急劇下滑至2025年的25%。這意味著在每四輛搭載先進智駕系統的中國新車中，只有一輛選擇輝達的核心技術。‌

‌採用輝達的晶片如Orin-X在過去曾是業界標準，目前部分車企仍在其車型中使用。例如，比亞迪在2025年推出的「天神之眼」高階智慧駕駛系統中，輝達與陸企地平線晶片的使用比例達到1:1。

小鵬汽車曾長期使用輝達的Orin-X晶片，但日前發表多款新車型與技術更新後，包括2026款小鵬P7+、小鵬G7超級增程，以及2026款小鵬G6和G9等，這四款新車都使用小鵬自研圖靈晶片。

理想汽車在發表首款純電車型MEGA時，曾將「搭載雙輝達Orin-X晶片，算力達508TOPS」作為主打廣告，理想汽車高層日前也表示將在改款車型中使用自研智慧駕駛晶片M100。

蔚來汽車也公開推出自研自動駕駛晶片神璣，並開始將品牌旗下車型逐步換上自家晶片。蔚來汽車創辦人李斌曾表示，2024年從輝達採購超過3億美元的Orin晶片，但自研晶片能大幅提升毛利率。

陸媒「電廠」引述一位供應鏈人士分析，剛好這兩年新車上市比較密集，智駕技術迭代比較快，對供應鏈安全感要求比較高的車企陸續把更多資源傾向自研。福斯汽車也在日前宣布與大陸智駕科技公司地平線聯合成立的合資企業，將在大陸自主設計與研發系統級晶片。

AutoReport 汽車產經則指出，在中算力智慧駕駛晶片市場，輝達的市佔率已陸續被產品更具性價比的地平線等陸企拿下，以地平線J5為例，截至2024年，地平線J5晶片已經拿到比亞迪、上汽、長安、理想等主流品牌的訂單。

