多家光電龍頭鎖定2026年業績反轉 天合光能「立軍令狀」目標盈利9億

在大陸光電行業普遍預告續虧的「寒冬」中，龍頭企業仍然堅持亮出利潤轉正的時間表。天合光能發布2026年限制性股票激勵計畫（草案）。其中在業績考核要求中提到，2026年業績考核目標為淨利潤不低於人民幣2億元（新台幣9億元）。

財聯社報導，具體來看，首次授予的限制性股票及預留授予的限制性股票的要求還包括。2027年淨利潤不低於人民幣32億元，或2026年-2027年淨利潤累計值不低於人民幣34億元；2028年淨利潤不低於人民幣62億元，或2026年-2028年淨利潤累計值不低於人民幣96億元。

激勵計畫（草案）顯示，此次激勵計畫擬授予限制性股票總計2800.76萬股，約占公司總股本的1.2%。其中首次授予2520.68萬股，占總股本的1.08%，占本次授予總量的90%；預留部分280.08萬股占本次授予總量的10%。

除了天合光能，還有多家光電龍頭在股權激勵等方案中，制定了2026年利潤轉正的目標。晶澳科技在2025年8月發布的股票期權方案和員工持股計畫中也提出，業績考核目標將以2024年淨利潤為基數，2025年淨利潤實現減虧不低於5%，2026年淨利潤實現轉正。

隆基綠能在2025年員工持股計畫中提出相應考核目標，其中要求2026年淨利潤為正數，2027年度和2028年度歸屬于上市公司股東的淨利潤分別不低於人民幣30億元和60億元。

但需要注意的是，要實現制定的經營目標難度並不低。晶澳科技目前尚未披露2025年度淨利潤，但從淨利潤指標看，公司2025年虧損預計人民幣45億到48億元。2024年度，公司虧損人民幣46.5億元，以2025年度虧損下限計算，該指標減虧幅度約為3.3%。

一位龍頭元件企業人士表示，將業績轉虧為盈的節點鎖定在2026年，說明企業是對行業趨勢的共同判斷。當前上游矽料和銀漿等成本持續上漲，但元件價格也在同步傳導。

機構數據顯示，主流TOPCon元件報價已從2025年年中的低點反彈，多家龍頭企業自2025年底以來連續上調產品報價。以天合光能分散式市場指導價為例，該報價本月已經調價三次，中版型和大板型元件價格區間已經達到人民幣0.88到0.92+元/W，距離重回人民幣「1元時代」僅一步之遙。