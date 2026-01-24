快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

多家光電龍頭鎖定2026年業績反轉 天合光能「立軍令狀」目標盈利9億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
天合光能、晶澳科技、隆基綠能等龍頭企業仍然堅持亮出利潤轉正的時間表，目標2026年淨利潤轉正。新華社
天合光能、晶澳科技、隆基綠能等龍頭企業仍然堅持亮出利潤轉正的時間表，目標2026年淨利潤轉正。新華社

在大陸光電行業普遍預告續虧的「寒冬」中，龍頭企業仍然堅持亮出利潤轉正的時間表。天合光能發布2026年限制性股票激勵計畫（草案）。其中在業績考核要求中提到，2026年業績考核目標為淨利潤不低於人民幣2億元（新台幣9億元）。

財聯社報導，具體來看，首次授予的限制性股票及預留授予的限制性股票的要求還包括。2027年淨利潤不低於人民幣32億元，或2026年-2027年淨利潤累計值不低於人民幣34億元；2028年淨利潤不低於人民幣62億元，或2026年-2028年淨利潤累計值不低於人民幣96億元。

激勵計畫（草案）顯示，此次激勵計畫擬授予限制性股票總計2800.76萬股，約占公司總股本的1.2%。其中首次授予2520.68萬股，占總股本的1.08%，占本次授予總量的90%；預留部分280.08萬股占本次授予總量的10%。

除了天合光能，還有多家光電龍頭在股權激勵等方案中，制定了2026年利潤轉正的目標。晶澳科技在2025年8月發布的股票期權方案和員工持股計畫中也提出，業績考核目標將以2024年淨利潤為基數，2025年淨利潤實現減虧不低於5%，2026年淨利潤實現轉正。

隆基綠能在2025年員工持股計畫中提出相應考核目標，其中要求2026年淨利潤為正數，2027年度和2028年度歸屬于上市公司股東的淨利潤分別不低於人民幣30億元和60億元。

但需要注意的是，要實現制定的經營目標難度並不低。晶澳科技目前尚未披露2025年度淨利潤，但從淨利潤指標看，公司2025年虧損預計人民幣45億到48億元。2024年度，公司虧損人民幣46.5億元，以2025年度虧損下限計算，該指標減虧幅度約為3.3%。

一位龍頭元件企業人士表示，將業績轉虧為盈的節點鎖定在2026年，說明企業是對行業趨勢的共同判斷。當前上游矽料和銀漿等成本持續上漲，但元件價格也在同步傳導。

機構數據顯示，主流TOPCon元件報價已從2025年年中的低點反彈，多家龍頭企業自2025年底以來連續上調產品報價。以天合光能分散式市場指導價為例，該報價本月已經調價三次，中版型和大板型元件價格區間已經達到人民幣0.88到0.92+元/W，距離重回人民幣「1元時代」僅一步之遙。

人民幣

延伸閱讀

永豐投顧：台股2026年獲利可期 年增逾兩成、可加碼投資

商業航太爆發提供跨界機會 A股上市公司競逐太空光電賽道

中華電2026年拚賺半股本 每股純益上看5.02元

啟碁2026年獲利拚新高

相關新聞

潘功勝：完善人民幣滙率形成機制 防範超調風險

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，在立足境內穩定增長的同時，2026年人行將持續推動全球金融治理改革和國際金融合作...

歐盟中國商會發聲明 對外國補貼條例執法風險等表關切

歐委會對陸企啟動「外國補貼條例」（FSR）深入調查發布簡要報告，歐盟中國商會發聲明指出，在當前全球經貿環境高度不確定、企...

多家光電龍頭鎖定2026年業績反轉 天合光能「立軍令狀」目標盈利9億

在大陸光電行業普遍預告續虧的「寒冬」中，龍頭企業仍然堅持亮出利潤轉正的時間表。天合光能發布2026年限制性股票激勵計畫（...

難以做出真正差異化 vivo喊卡AI眼鏡項目

vivo近期已叫停秘密籌備半年的AI眼鏡項目。接近專案的知情人士透露，先前vivo已聯合歌爾股份、中科創達等ODM廠商完...

黃仁勳抵上海參加答謝會 北京傳出通知大廠備購H200晶片

Nvidia輝達（另譯英偉達)執行長黃仁勳23日已抵達上海，參加輝達上海辦公室的新年晚會及供應商答謝會，並與員工互動交流...

時隔兩年半人民幣中間價升破7 分析：升勢接近補漲

中國人民銀行授權中國外匯交易中心23日公布，人民幣兌美元中間價6.9929元，升值90個基點，為2023年5月以來新高，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。