歐盟中國商會發聲明 對外國補貼條例執法風險等表關切

歐委會對陸企啟動「外國補貼條例」（FSR）深入調查發布簡要報告，歐盟中國商會發聲明指出，在當前全球經貿環境高度不確定、企業跨境經營合規成本顯著上升的背景下，FSR的執法方式不僅影響個案處理的公正性，更將直接影響歐盟市場開放程度、規則可預期性與制度信譽。

界面新聞報導，商會充分認可網路安全以及保護關鍵基礎設施的重要性。然而，堅決反對強制性、泛化的一刀切的排除政策。此類措施不僅可能擾亂正常的市場運行，還或將對歐洲數位化發展和產業競爭力帶來嚴重的負面影響。

在信息與通信技術（ICT）及數字基礎設施等領域，中歐之間的貿易與產業相互依存高、規模大。對成熟、既有供應商實施強制排除，可能導致成本上升、供應商多樣性下降、網路升級進程受阻，並削弱歐洲的創新能力和全球競爭力。

歐盟中國商會關注歐方在FSR下的相關動向，對歐方在此次報告中披露的執法方向，包括對「補貼類別」的初步認定、對「資源可轉移/交叉補貼」的推斷、對公共採購投標競爭影響的判斷以及FSR執法風險等表示關切。

該商會重申，FSR的實施應始終堅持證據為本與程序審慎，克制行使自由裁量權。公共採購領域的「不當優勢」判斷應確保舉證責任平衡，不應迫使企業證明「優勢與任何支持完全無關」。「平衡測試/補救措施」等關鍵環節應提供可操作標準與充分的程式保障，避免企業在資訊不對稱的條件下被動應對。

歐盟中國商會強調，將持續關注案件進展，願與歐方機構及各利益相關方保持溝通，推動基於事實與規則的對話，營造公平、透明、非歧視的市場環境，促進中歐經貿關係的長期穩定與健康發展。