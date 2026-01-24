快訊

潘功勝：完善人民幣滙率形成機制 防範超調風險

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民銀行大陸央行）行長潘功勝表示，在立足境內穩定增長的同時，2026年人行將持續推動全球金融治理改革和國際金融合作，持續推動金融服務業和金融市場的高水平開放，有序推進人民幣國際化。

央視報導，潘功勝指出，持續建造與發展多渠道、廣覆蓋、安全高效的人民幣跨境支付體系。加大跨境支付國際合作，積極參與國際金融治理與合作，持續推動基金組織份額改革，增強發展中國家經濟體的發言權和代表性。加強與高水平開放相匹配的監管能力建設，堅決維護國家金融安全。

他稱，人行以維護幣值穩定和金融穩定為雙目標，貨幣政策體系和宏觀審慎管理體系是中央銀行實施宏觀管理的兩項基礎性工具，是實現雙目標的雙支柱，共同支撐金融強國建設。

潘功勝表示，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，進一步暢通由央行政策利率向市場基準利率再到各類金融市場利率的傳導。完善人民幣匯率形成機制，堅持市場在滙率形成的決定性作用，保持滙率彈性，同時防範滙率超調風險。

在建構覆蓋全面的宏觀審慎管理體系方面，他說，要從宏觀和整體上掌握金融風險，建立標準化、系統化、定量與定性相結合的監測評估架構。

潘功勝指出，逐步拓展宏觀審慎涵蓋領域與管理對象；在傳統領域宏觀審慎管理的基礎上，拓展涵蓋金融市場、非銀金融機構、金融基礎設施以及網路金融等新領域。

