中國央行喊話「有空間」 機構評估降準時間落Q1

中國人民銀行（央行）行長潘功勝表示，今年降準降息有一定空間。機構研報、專家推估，降準時間有望落在第1季，不過農曆春節前可能性低；全面降息則要「再等等」。

新華社22日報導刊載潘功勝專訪內容。潘功勝表示，將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，今年降準降息還有一定的空間，人民銀行還將做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。

中國人民銀行率先結構性降息。中國人民銀行公告，19日起下調各類再貸款、再貼現利率0.25個百分點。

據證券日報報導，業界普遍認為，結構性降息直接降低銀行從中國人民銀行獲取再貸款資金成本，激勵銀行用更低利率對小微企業、科技創新及綠色轉型等重點領域發放貸款，降低實體經濟綜合融資成本。

市場關注降準降息時間點，證券日報報導引述專家、機構分析。中信證券首席經濟學家明明表示，根據過往經驗，再貸款利率調降後，總量降息空間也相應打開，隨著第1季定存大量到期，銀行息差壓力緩釋，預計政策利率調降時間點落在第2季。

銀河證券研報指出，降準有望在第1季實施；全面降息要再等等。

銀河證券研報提到，貨幣政策配合財政協同作業，有望降準50個基點；全面降息需要等待時機，預計全年會有1至2次降息，總計調降政策利率10至20個基點，引導貸款市場報價利率（LPR）下調，傳導至貸款、存款利率進一步下修。

招聯首席研究員董希淼表示，降準是政策訊號較為強烈的措施，釋放長期流動性、降低金融機構資金成本，可提振市場信心、穩定預期。近期市場對降準有一定的預期，本月MLF（中期借貸便利）實現較大規模淨投放後，春節前降準的可能性在降低。