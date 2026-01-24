中國私募公司瑞豐達爆雷案 罰逾1.26億元

快訊

中央社／ 台北24日電

管理資產規模至少人民幣20億元的中國私募機構瑞豐達2024年爆雷，負責人捲款而逃。中國官方近日公布，對瑞豐達罰沒2800萬元（約合新台幣1.26億元）。陸媒稱相關處罰力度再創史上最重。

綜合官方新華社等陸媒報導，中國證監會昨天通報，已對瑞豐達及關聯私募機構、實際控制人孫偉等相關責任人作出行政處罰。瑞豐達及關聯私募機構在經營過程中有嚴重違法違規行為。

據通報，上海證監局對瑞豐達及關聯私募機構共計罰沒2800餘萬元，對5名責任人員罰款1300餘萬元，對瑞豐達實際控制人採取終身禁入證券市場措施。中國證券投資基金業協會也註銷相關私募機構管理人登記。

此外，對於相關違法行為可能涉及的犯罪問題線索，中國證券監管部門指將堅持應移盡移的工作原則，依法依規移送公安機關。

中國證監會表示，將持續依法嚴厲查處私募基金領域違規募集、侵占挪用、自融自用、利益輸送等惡劣違法違規行為，嚴肅追究違法主體責任，提高違法違規成本，持續淨化市場環境，同時推動私募機構抓緊整改各類不合規行為，促進行業健康發展，保護投資者合法權益。

瑞豐達2024年陷入兌付危機，公司隨後人去樓空。中國證監會當時通報稱，瑞豐達涉嫌多項違法違規行為，決定對公司立案調查。

陸媒第一財經先前披露，多名投資者當時赴瑞豐達位於上海浦東新區的辦公場所時發現無人辦公。相關投資者稱，所購買的瑞豐達基金產品金額介於300萬至3000萬元之間，大都透過銷售或代理管道購買，都無法贖回。

