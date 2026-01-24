快訊

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

拉警報！大陸乘用車2025年末庫存達365萬輛 庫存天數增至66天

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸乘用車庫存2025年末達365萬輛，庫存天數增至66天。（本報資料照片）
大陸乘用車庫存2025年末達365萬輛，庫存天數增至66天。（本報資料照片）

大陸乘聯會秘書長崔東樹發布，2025年12月末，全大陸乘用車行業庫存達到365萬輛，較上月減少了14萬輛，但相較於2024年同期增加60萬輛。

崔東樹指出，從目前的365萬輛的庫存水準和預期的到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力較大。鑒於目前價格促銷戰帶來的分化走勢現狀，車企需及時跟蹤政策環境與市場變化，謹慎設定產銷節奏，根據經銷商庫存結構，謹慎增加庫存，及時清理歷史庫存。

快科技報導，根據乘聯會預測團隊的數據分析，儘管年末庫存有所下降，但整體庫存壓力依然較大，現有庫存足以支撐未來66天的銷售，這一數字相比2024年12月的46天顯著增加，顯示出市場面臨的庫存挑戰。

崔東樹在分析中指出，2025年大陸乘用車市場的走勢呈現出「前低中高後平」的特點。年初由於春節等因素影響，1月零售表現較為疲軟，增速為負12%。

然而，隨著市場需求逐漸回暖，累計增速從1到2月的增長1.2%，逐步提升至3到6月的15%，並在7到9月保持在6%左右的平穩增長。

進入第四季度後，受高基數效應影響，市場增速開始放緩，10到12月的表現尤為明顯，12月單月零售量為230萬輛，年減13%，與上月相比則增長了3%。

具體來看，新能源車生產企業的庫存變化也反映出行業的調整壓力。自2025年9月以來，隨著反內卷政策的推進，新能源車行業的庫存從峰值的88萬輛降至9月的62萬輛，但在12月又回升至78萬輛，較11月增加了4萬輛。

這代表儘管行業內採取了一系列措施來降低庫存，但由於市場需求不及預期，導致庫存壓力再度上升。

庫存 壓力 能源

延伸閱讀

赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

日本2025年粗鋼產量 56年低點

兩岸人物／華勝董座 靠一條龍致勝

俄國客機在大陸上空發出「求救訊號」備降蘭州 機上245乘客無人傷

相關新聞

拉警報！大陸乘用車2025年末庫存達365萬輛 庫存天數增至66天

大陸乘聯會秘書長崔東樹發布，2025年12月末，全大陸乘用車行業庫存達到365萬輛，較上月減少了14萬輛，但相較於202...

商業航太爆發提供跨界機會 A股上市公司競逐太空光電賽道

大陸商業航太產業已邁入規模化、商業化發展新階段，產業蓬勃發展所釋放的紅利，正驅動太空光電進入產業探索期。包括天合光能、晶...

金條銀條之後 銅條又火了？但變現只能去這個地方

全球金屬市場正掀起新一輪上漲高潮。紐約期銀和倫敦現貨白銀均史上首次突破100美元關口，黃金連續第五個交易日刷新歷史新高，...

陸GPU四強 都會上市

上海證券交易所官網顯示，燧原科技在科創板IPO狀態變更為「已受理」，募資金額為人民幣60億元（新台幣270億元），準備用...

兩岸人物／華勝董座 靠一條龍致勝

展現車主個性的氣氛燈，已從豪車象徵演變為大陸電動車的「標配」。靠一條龍製程整合能力，拿下大陸氣氛燈市占三成的汽車零組件廠...

兩岸人物／追覓創辦人俞浩 跨界造車

從智慧生活家電起家的大陸企業追覓科技，日前宣布跨界造車，計劃2027年推出首款對標布加迪威龍的豪華電動車，更傳出將在德國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。