拉警報！大陸乘用車2025年末庫存達365萬輛 庫存天數增至66天

大陸乘聯會秘書長崔東樹發布，2025年12月末，全大陸乘用車行業庫存達到365萬輛，較上月減少了14萬輛，但相較於2024年同期增加60萬輛。

崔東樹指出，從目前的365萬輛的庫存水準和預期的到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力較大。鑒於目前價格促銷戰帶來的分化走勢現狀，車企需及時跟蹤政策環境與市場變化，謹慎設定產銷節奏，根據經銷商庫存結構，謹慎增加庫存，及時清理歷史庫存。

快科技報導，根據乘聯會預測團隊的數據分析，儘管年末庫存有所下降，但整體庫存壓力依然較大，現有庫存足以支撐未來66天的銷售，這一數字相比2024年12月的46天顯著增加，顯示出市場面臨的庫存挑戰。

崔東樹在分析中指出，2025年大陸乘用車市場的走勢呈現出「前低中高後平」的特點。年初由於春節等因素影響，1月零售表現較為疲軟，增速為負12%。

然而，隨著市場需求逐漸回暖，累計增速從1到2月的增長1.2%，逐步提升至3到6月的15%，並在7到9月保持在6%左右的平穩增長。

進入第四季度後，受高基數效應影響，市場增速開始放緩，10到12月的表現尤為明顯，12月單月零售量為230萬輛，年減13%，與上月相比則增長了3%。

具體來看，新能源車生產企業的庫存變化也反映出行業的調整壓力。自2025年9月以來，隨著反內卷政策的推進，新能源車行業的庫存從峰值的88萬輛降至9月的62萬輛，但在12月又回升至78萬輛，較11月增加了4萬輛。

這代表儘管行業內採取了一系列措施來降低庫存，但由於市場需求不及預期，導致庫存壓力再度上升。