商業航太爆發提供跨界機會 A股上市公司競逐太空光電賽道

大陸商業航太產業已邁入規模化、商業化發展新階段，產業蓬勃發展所釋放的紅利，正驅動太空光電進入產業探索期。包括天合光能、晶科能源等A股相關上市公司加快布局太空光電領域。一方面，傳統航太配套企業依託在材料、元件和系統集成方面的累積，推進高效電池和輕量化組件的研發；另一方面，光電龍頭也開始關注太空應用的技術外溢，嘗試將成熟工藝向航太場景延伸。

證券日報報導，天合光能方面表示，公司在太空光電相關的晶體矽電池（HJT等）、鈣鈦礦疊層電池、III-V族砷化鎵多結電池三大方向已經進行長期完整布局，並且取得領先性的研發成果。

晶科能源方面表示，公司看好光電尤其是鈣鈦礦和TOPCon/鈣鈦礦疊層電池未來在太空環境的應用前景。公司在TOPCon/鈣鈦礦疊層電池領域有著深厚的技術累積，電池轉換效率紀錄達34.76%。未來將持續深耕鈣鈦礦及疊層電池領域，充分發揮技術優勢和定製化能力，以滿足未來多元化應用場景。

航天宏圖與眾能光儲日前簽署戰略合作協定，圍繞「面向太空算力與空間能源應用的鈣鈦礦新型能源技術」展開深度合作，並共同發起設立合資公司北京航太超能空天能源科技。

在投資者互動平台上，近期也有多家A股公司回應自身在太空光電領域的布局。中來股份方面表示，公司有背板產品在進行適配太空光電元件的封裝開發和實驗。目前正在持續研發的鈣鈦礦與晶矽疊層產品，未來將應用於太空等多元化場景。

中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥表示，商業航太的爆發為光電企業提供「光電+航太」的跨界機會，打開第二增長曲線。儘管在短期內，太空光電難以替代地面光電的規模優勢，但技術引領性與戰略價值將推動行業從「價格競爭」轉向「技術競爭」。

袁帥進一步指出，隨著低軌衛星星座的大規模部署，衛星對高效、長壽命能源系統的需求激增，傳統化學電池能量密度有限，而太空光電可通過持續發電延長衛星在軌壽命，降低補給成本。

新浪財經報導，與飽受大氣層、天氣、晝夜困擾的地面光電相比，太空可謂是太陽能發電的「天選之地」。地球大氣層對陽光的削弱作用較強，大氣層中的氣體分子（如氮氣、氧氣等）、水汽、塵埃等會對陽光產生散射與吸收。但在太空，太陽能電池板能夠盡情接收能量，發電效率大幅提升。據估算，在太空中相同面積的太陽能電池板接收的光能，相比地球表面某些地區可高出2到3倍之多。