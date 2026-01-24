快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

人民幣中間價升破7

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國人民銀行授權中國外匯交易中心昨（23）日公布，人民幣兌美元中間價6.9929元，升值90個基點，為2023年5月以來新高，時隔近兩年半再度升破7字頭。分析認為，去年人民幣表現落後一些主要貨幣，目前升勢算是補漲。

同日，在岸、離岸人民幣對美元匯率也雙雙升值，離岸及在岸人民幣對美元匯率早在去年底及今年初相繼升破7，官方中間價昨天才升破7。

人民日報引述中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬分析，這反映出人民幣匯率在內外因素共振下階段性走強態勢，這一變化是市場供需、政策引導與外部環境協同作用的結果。

彭博指出，境內外人民幣陸續升破7後不久，人民幣對美元中間價也突破這一心理關口。在季節性結匯和美元走弱背景下，中間價升破7或體現官方容忍人民幣在市場供需出現進一步升值。

經濟通訊社報導，星展香港環球金融市場策略師李若凡表示，人民幣強勢主要受資金流入大陸市場、經常帳盈餘創下歷史新高推動，人行亦不介意人民幣稍為偏強，避免被美國指控操控匯率，同時亦可推進人民幣國際化。李若凡認為，實際上去年人民幣表現落後一些主要貨幣，目前升勢更接近是補漲。

人行行長潘功勝日前接受大陸官媒新華社專訪時表示，今年降準降息還有一定空間，要做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

人民幣匯率 中國人民銀行 市場

延伸閱讀

權值強勢股共振 強震別怕！解密主流股DNA

加拿大總理到訪前夕 陸財政部：願重啟經濟財金對話合作

記憶體封測熱潮延燒 力成早盤亮燈漲停

音樂人田定豐號召20多位藝人同步共振 年底挑戰500人拚金氏世界紀錄

相關新聞

陸 GPU四強都會上市 燧原成2026年A股首宗獲受理IPO案

上海證券交易所官網顯示，燧原科技在科創板IPO狀態變更為「已受理」，募資金額為人民幣60億元（新台幣270億元），準備用...

兩岸人物／華勝董座 靠一條龍致勝

展現車主個性的氣氛燈，已從豪車象徵演變為大陸電動車的「標配」。靠一條龍製程整合能力，拿下大陸氣氛燈市占三成的汽車零組件廠...

兩岸人物／追覓創辦人俞浩 跨界造車

從智慧生活家電起家的大陸企業追覓科技，日前宣布跨界造車，計劃2027年推出首款對標布加迪威龍的豪華電動車，更傳出將在德國...

人民幣中間價升破7

中國人民銀行授權中國外匯交易中心昨（23）日公布，人民幣兌美元中間價6.9929元，升值90個基點，為2023年5月以來...

輝達H200 北京擬放行

外媒報導，中國大陸據傳已通知阿里巴巴等國內科技大廠，可為訂購輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片做準備，暗示...

高階產品新增付運量顯著提升 中微公司2025年淨利預增29%到35%

大陸半導體刻蝕設備龍頭中微公司23日發布公告稱，受到先進邏輯和記憶體件製造中關鍵刻蝕工藝的高端產品新增付運量顯著提升，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。