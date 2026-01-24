快訊

輝達H200 北京擬放行

經濟日報／ 編譯易起宇、大陸中心／綜合報導

外媒報導，中國大陸據傳已通知阿里巴巴等國內科技大廠，可為訂購輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片做準備，暗示北京當局即將正式批准進口這項運算AI模型的重要零件。台積電ADR、輝達、超微（AMD）等半導體股在美股23日早盤全面應聲上漲。

在此同時，陸媒報導輝達執行長黃仁勳昨（23）日已抵達上海，參加輝達上海辦公室的新年晚會及供應商答謝會。知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答提問，聚焦2026年晶片技術規劃，未涉及H200晶片細節。

黃仁勳此次行程是年度例行安排，正值美國政府放寬AI晶片H200出口到中國大陸的關鍵時期，黃仁勳此行旨在強化輝達在大陸的業務合作。

彭博資訊引述知情人士報導，大陸監管機關近期已同意，原則上批准阿里巴巴、騰訊和字節跳動等大陸超大規模雲端業者進入採購準備階段。這些公司已獲准討論包括採購數量在內的細節。北京當局將鼓勵企業以採購一定數量國產晶片，做為批准條件，確切數量未定。

輝達 晶片 黃仁勳

陸 GPU四強都會上市 燧原成2026年A股首宗獲受理IPO案

上海證券交易所官網顯示，燧原科技在科創板IPO狀態變更為「已受理」，募資金額為人民幣60億元（新台幣270億元），準備用...

兩岸人物／華勝董座 靠一條龍致勝

展現車主個性的氣氛燈，已從豪車象徵演變為大陸電動車的「標配」。靠一條龍製程整合能力，拿下大陸氣氛燈市占三成的汽車零組件廠...

兩岸人物／追覓創辦人俞浩 跨界造車

從智慧生活家電起家的大陸企業追覓科技，日前宣布跨界造車，計劃2027年推出首款對標布加迪威龍的豪華電動車，更傳出將在德國...

人民幣中間價升破7

中國人民銀行授權中國外匯交易中心昨（23）日公布，人民幣兌美元中間價6.9929元，升值90個基點，為2023年5月以來...

高階產品新增付運量顯著提升 中微公司2025年淨利預增29%到35%

大陸半導體刻蝕設備龍頭中微公司23日發布公告稱，受到先進邏輯和記憶體件製造中關鍵刻蝕工藝的高端產品新增付運量顯著提升，以...

