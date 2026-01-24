輝達H200 北京擬放行

外媒報導，中國大陸據傳已通知阿里巴巴等國內科技大廠，可為訂購輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片做準備，暗示北京當局即將正式批准進口這項運算AI模型的重要零件。台積電ADR、輝達、超微（AMD）等半導體股在美股23日早盤全面應聲上漲。

在此同時，陸媒報導輝達執行長黃仁勳昨（23）日已抵達上海，參加輝達上海辦公室的新年晚會及供應商答謝會。知情人士透露，黃仁勳與員工見面並回答提問，聚焦2026年晶片技術規劃，未涉及H200晶片細節。

黃仁勳此次行程是年度例行安排，正值美國政府放寬AI晶片H200出口到中國大陸的關鍵時期，黃仁勳此行旨在強化輝達在大陸的業務合作。

彭博資訊引述知情人士報導，大陸監管機關近期已同意，原則上批准阿里巴巴、騰訊和字節跳動等大陸超大規模雲端業者進入採購準備階段。這些公司已獲准討論包括採購數量在內的細節。北京當局將鼓勵企業以採購一定數量國產晶片，做為批准條件，確切數量未定。