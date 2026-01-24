兩岸人物／追覓創辦人俞浩 跨界造車

從智慧生活家電起家的大陸企業追覓科技，日前宣布跨界造車，計劃2027年推出首款對標布加迪威龍的豪華電動車，更傳出將在德國柏林、緊鄰美國電動車大廠Tesla超級工廠建廠。消息甫出，隨即引發熱議，而這也讓背後推動這一系列大動作的追覓科技創辦人、CEO俞浩，再次成為業界焦點。

俞浩日前在內部演講中放話，要求追覓汽車「完全PK理想汽車」，手機業務則要與華為、小米「三分天下」。這位以掃拖機器人打響名號的創業者，如今正以驚人Z速度開啟跨界之旅，這讓不少大陸媒體和業界形容其野心之龐大「令人咋舌」。

俞浩求學時憑物理奧賽成績一路保送北京清華大學航空航天專業，他坦言：「中考、高考、研究生都沒考，一路保送進清華。第一名是一種習慣，一旦有習慣，就會上癮。」也因如此，多年後，「要嘛不做，要做就做第一」成為追覓的口號，貼在辦公室與工廠牆上。

俞浩自學生時期便展現對飛行器的熱愛，為其日後創業之路奠基。這也讓他成為大陸最早的四旋翼開發者、三旋翼飛行器發明者，並創立北京清大「天空工場」。碩士畢業時，戴森（Dyson）在大陸市場走紅，他因此萌生「能不能用造飛機的技術攻克馬達技術，做一家像戴森的公司？」的念頭。

俞浩2017年創立追覓科技，主打清潔電器與智慧家電，提出「核心技術是一切的根本」，並規定研發投入要「三分之一迭代、三分之一創新、三分之一探索」。短短幾年，在俞浩的帶領下，在依靠高速數字馬達、智慧算法與運動控制等技術，追覓在吸塵器、掃地機器人等品類站穩腳步，並拓展至大家電、廚電與個人護理。如今，追覓科技迅速躋身為全球技術領先的智慧家電製造商。

近年來，俞浩將公司事業版圖延伸至更多領域。2025年8月，追覓宣布進軍汽車產業，並規劃「追覓汽車」與「星空汽車」兩大品牌，分別主攻頂級超跑與超豪華市場，計劃於2027年亮相。追覓科技已在德國考察廠址，位置靠近Tesla柏林超級工廠；9月更宣布完成首輪融資，啟動大規模招聘。

除造車外，俞浩還將目光投向手機業務，鎖定人民幣5,000元以上高端市場，聲稱要與華為、小米「三分天下」。他認為，「在一個經驗失效的年代，登場順序已經不再重要。只有對標最強的對手，你才會變得更強。」自創業來，俞浩始終強調「以技術驅動產品，讓科技解放用戶雙手」。追覓曾在發表會上同時推出30多款產品，展現快速迭代與多品類布局的能力。