兩岸人物／華勝董座 靠一條龍致勝

展現車主個性的氣氛燈，已從豪車象徵演變為大陸電動車的「標配」。靠一條龍製程整合能力，拿下大陸氣氛燈市占三成的汽車零組件廠華勝-KY（2248）董事長陳鏗勝表示，儘管2025年營運受到中美關稅戰影響導致下滑，但已接獲蔚來汽車全新ES8智慧氣氛燈等訂單，訂單已滿到2026年4月。

至於泰國新廠預計2026年5月投產，屆時將能貢獻近人民幣5億元的年產值，規模將超越大陸，2026年海外訂單至少成長30%，營收應該可以重回雙位數成長。此外也評估在美國投資計畫。

陳鏗勝指出，先前就是應通用汽車要求，才會在泰國設廠，面對「川普2.0」亂流，他認為中美競爭將會持續很久，與其擔心不如還是專心把產品做好，「我的東西對車廠來講或許只是一個小東西，但要是車廠沒有這個東西，就不是豪車。」

去年3月掛牌的華勝，已位居汽車供應鏈Tier1產業地位，是智慧型氣氛燈及創新型車用零組件龍頭品牌。除了是北美通用一級供應商，包括蔚來汽車、比亞迪、理想汽車等大陸排名前十大車廠都是華勝的客戶。

華勝擁有浙江嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海等地的營運公司。主要產品比重方面，截至去年上半年，汽車LED氣氛燈82.07%、汽車內外飾件17.19%、其他則是0.74%。大陸電動車市場已殺成紅海，近五年超過30個品牌倒閉，而華勝靠研發實力讓2024年毛利超過3成，滿載的產線也與同業空單甚至倒閉形成對比，最大功臣是仍站在第一線親自督軍研發專利的陳鏗勝。

「大陸電動車現在非常內捲，但學會跟他們競爭後，全世界都不是對手。」陳鏗勝自豪的表示，以智慧型氣氛燈製程為例，華勝可以提供從SMT（表面黏著技術）到最後包裝的一條龍製程整合能力。

他指出，「華勝甚至可以讓車廠一星期改三次設計，別人可能一個月都改不了，因為我的人才很多、設備軟體、光學分析很多，這也是跟其他同業不同之處。」

從黑手做起的陳鏗勝，20年前從台灣到大陸打拚，「我是全世界第一個用LED來做汽車迎賓踏板的人，這是公司的起家產品。」他提到，「早期同行都用冷光片在做，但故障率很高，所以我用LED做，打進日產汽車供應鏈。」

只是才剛開始賺錢，2005年卻被豐田以違反專利告上法院，「還好一查就證實我是世界上第一個做的人，那時候就覺得很好笑，我比你們日本早開發，你們還來告我。」

他不只贏得勝訴，還反過來讓豐田採購，「後來日本三大車系豐田、本田、日產都跟我買迎賓踏板，只要會發光的都跟我採購。」