陸監管局加大反壟斷力度 推進全國統一大市場

中央社／ 上海23日電

進入2026年，中國監管當局加大反壟斷力度，已對多個行業祭出整改要求。官方「中國反壟斷」新媒體帳號上線，更表明反壟斷將會是長期任務。專家指出，這和「反內捲」、推進全國統一大市場有關。

中國國家反壟斷局在微信、微博和抖音的新媒體帳號「中國反壟斷」19日上線，內容包含訊息發布與執法公開等。

成都商報官方帳號「紅星資本局」引述國研新經濟研究院創始院長朱克力說，「此舉向市場傳遞明確信號，反壟斷不是階段性行動，而是貫穿高質量發展全過程的長期任務」。

中國國家市場監督管理總局在不到一個月的時間內，已針對不同領域壟斷風險多次出手，也標誌著「反壟斷」已從過去的集中整治轉向全領域、常態化覆蓋。

6日，中國市場監管總局約談了中國光伏（太陽能）行業協會以及多家多晶矽龍頭企業，針對行業壟斷風險提出了整改要求，包括禁止約定產能、產銷量及銷售價格等。

9日，中國市場監管總局發布公告，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室將對外送平台服務行業市場競爭狀況展開調查、評估。

14日，中國市場監管總局通報，對旅遊出行平台公司攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

16日，中國市場監管總局對華新（中國）投資有限公司收購杭州華新電力線纜有限公司股權違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對華新（中國）投資有限公司處以人民幣175萬元（約新台幣787.5萬元）罰款。這是今年首起公開查處違反「反壟斷法」實施經營者集中案件。

21日，中國市場監管總局公告，依法禁止佛山市南海區藍鳥燃氣有限公司與佛山市南海區南官燃氣有限公司等經營者新設合營企業案。這是中國政府首次禁止公用事業領域企業併購案。

紅星資本局報導指出，反壟斷與反「內捲」（過度且無效的競爭）及推進全國統一大市場建設有關。2025年底，全國市場監管工作會議部署的重點任務中，第一條就是「加強反壟斷反不正當競爭」。

2025年9月，在一場閉門研討會上，國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組成員王先林表示，「內捲」是競爭失序的表象，破解之道是要重構健康、公平、有序的競爭秩序。

報導說，要深入推進全國統一大市場建設，本質上就是要破除壁壘、公平競爭，並高效配置市場資源，而「壟斷」和「內捲」是破壞這一政策的兩大核心障礙。

朱克力說，「反內捲」與「反壟斷」核心在於共同維護公平競爭、激發市場活力。要透過打破壟斷壁壘、規範市場行為，為所有企業創造平等競爭機會，引導企業將精力投入創新與效率提升，避免市場陷入無序競爭，進而減少壟斷形成的土壤。

中國市場 國務院 抖音

