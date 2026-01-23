香港樓市觸底回升 2025新房成交達6年來最高水準

歷經多年調整，香港樓市在2025年「量價回升」，終現回暖曙光。據香港中原地產統計顯示，2025年，全港住宅樓宇買賣登記共約6.28萬宗，總金額約人民幣5,198億元，分別年增18.3%、14.4%；成交宗數與金額均創下自2021年以來的4年新高。其中，新房市場熱度持續攀升，2025年成交共有2.06萬宗，年增幅超2成，重回2萬宗水平，更是創下自2019年以來的新高；總金額約人民幣2,255.7億元，年增8.2%，亦創下2021年以來的新高。

一財網報導，香港二手房市場同樣創下新高，2025年全港二手房成交39,843宗，總金額人民幣2,917.2億元，均創2021年以來4年新高。

成交量持續回升的同時，樓價亦有明顯反彈。香港政府財政司長陳茂波在近日發布的網誌中提到，2025年香港物業市場持續活躍，前11個月的買賣宗數接近57,000宗，年升16%；樓價累升3%，租金升4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。業內認為，當前香港市場已度過底部階段。

行情看漲，各大開發商也加緊了推盤節奏。據香港中原地產統計，2025年全年共有逾40個新盤以價單或招標形式登場。其中，新世界發展在2025年12月新推西九高鐵住宅項目AUSTIN BOHEMIAN瑧爾，共計63套，即日全數售罄，最高成交每平米單價超29萬港元（呎價近2.7萬港元）；位於港島的豪宅專案STATE PAVILIA皇都全盤388套單位也在同月悉數售罄。

新鴻基地產旗下的西沙SIERRA SEA項目，在2025年4月推售第1A期時引發搶購，首輪銷售接獲逾3.7萬票，超額認購高達116倍，成為2025年「收票王」。該項目在今年1月的兩次推售中再獲市場熱捧，兩輪銷售213套、229套，分別收票4.2萬張、4.9萬張，再創新高。

香港樓市的此番量價回升，是多重因素共同作用的結果。仲量聯行香港主席曾煥平表示，相信香港樓市已經觸底，因為利率回落，存款息率相應下跌，買樓收租回報相對可能較好，利率下跌也讓開發商的財務壓力減低，不需要像過去在利率走高時以低價出貨。最重要的是，市場湧現一批來自大陸的新買家，令住宅市場氣氛改善。

成交資料亦揭示出大陸購房者給香港市場提供的支撐作用。據香港中原地產資料，2025年全年逾13,500宗普通話拼音買家入市，較2024年的11,631宗增加逾一成，連續兩年突破1萬宗，總成交金額高達1,364億元，雙雙創下自1995年有紀錄以來的新高。其中，普通話拼音買家在新房市場中投入總金額約789億港元，占比超過一半。成交宗數亦是首次突破6,000宗。

在2024年初香港「撤辣」後，大陸赴港置業的人數就有所增加，此後疊加優才專才政策、高校擴招等，赴港人數持續增加，推高需求。看到這一需求，有房屋仲介機構還在加強大陸與香港的業務聯動，促動大陸意向客戶到港看房置業。2025年深圳中原共轉介促成78宗赴港購房的交易，單數年增70%。

這樣的趨勢能否延續？市場對2026年的香港樓市整體較為樂觀。摩根士丹利在近期發佈的報告中明確，預計今年香港住宅價格將上漲10%。

長實營業部首席經理郭子威也持樂觀態度。他表示，香港經濟增長動能鞏固，股市與樓市形成正向循環，高淨值人士置業需求持續釋放；大陸人才政策紅利帶動大陸買家入市，加上「供平過租」效應，租轉買需求大量湧現，為樓市奠定堅實需求基礎。

信和置業執行董事田兆源也預計，2026年預期多重利多因素將會持續成為香港樓市的強心針，包括股票市場持續走高，帶動資金流入樓市；市場預期今年美國仍有降息空間，減輕買房供樓負擔；同時，北部都會區細節進一步落實，帶動香港產業及經濟發展，有利整體樓市發展。