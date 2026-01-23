車企目標遠高於市場增速 瑞銀：短期對大陸汽車業持謹慎

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻近日表示，基本認同大陸車企海外擴張和智慧化轉型是增長驅動力。但更擔心的是各家公司都設定宏大的目標，而大陸汽車需求卻在放緩。（中新社）
新的一年，大陸汽車產業競爭依然激烈。瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻近日表示，基本認同海外擴張和智慧化轉型是增長驅動力。但更擔心的是各家公司都設定宏大的目標，而大陸汽車需求卻在放緩。短期內對汽車行業保持謹慎，更看好海外敞口較高、受益於智慧化主題的公司。

信報報導，20多家汽車相關企業參加了2026瑞銀大中華研討會，分享其展望。瑞銀表示，幾乎每家車企的目標都遠高於市場增速。11家汽車集團的目標相當於2026年增長19%，而自上而下的預測是市場近乎零增長。

瑞銀指出，雖然這種情況基本上一直存在，但差距已從疫情前的5%至10%擴大到如今的20%。管理團隊提到的增長驅動力包括強勁的新車發布、優越的市場定位和或更有利的比較基數等。雖然瑞銀認可公司的種種舉措，但愈來愈擔憂新品發布的零和博弈以及日益激烈的競爭。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指出，表現最好的股票一般在上半年領跑，而上一年的落後者通常在次年的下半年迎頭趕上。繼續看好科技和網路，AI的進步仍將是關鍵催化劑，也看好太陽能供應鏈，因其契合全球儲能建設和大陸反內捲主題。

他表示，還看好券商和部分「出海」股票，瑞銀預測它們可能受益於市場成交量高企和全球增長的重新加速。另一方面，之前的落後者可能在下半年實現趕超，關鍵催化劑之一可能是3月全國人大會議後提出更強有力的政策支持。

主管 投資銀行 車行

