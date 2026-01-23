華強北爆改iPhone Air 全球首款配備實體SIM卡槽問世

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸iPhone Air插卡難題已被深圳華強北攻克。所更改的iPhone Air不僅支持插入實體SIM卡，功能也沒有缺失。（圖／影片截圖）
大陸iPhone Air插卡難題已被深圳華強北攻克。所更改的iPhone Air不僅支持插入實體SIM卡，功能也沒有缺失。（圖／影片截圖）

iPhone Air是大陸首款純eSIM iPhone，並不支持實體SIM卡，使用者需要去線下營業廳辦eSIM。不過最新iPhone Air插卡難題已被深圳華強北攻克。所更改的iPhone Air不僅支持插入實體SIM卡，功能也沒有缺失。

IT之家報導，網路上近期大量出現有關「華強北給蘋果 iPhone Air 裝上實體 SIM 卡槽」的影片。從影片來看，華強北部分商家透過獨立開模，在 iPhone Air 主板底部，開出了一塊專門用於安裝實體 SIM 卡的區域，作為使用 iPhone 15 Pro Max 的卡槽，同時更換了一個訂製馬達，利用馬達的空間來容納 SIM 卡；包括美版 iPhone Air 也可以完美改裝。

實測影片顯示，經過更改後的 iPhone Air 不僅能正常插入實體 SIM 卡，通話和聯網功能也完全正常，未受影響。

eSIM是一種將傳統SIM卡功能電子化並直接嵌入設備晶片的技術，不需插入實體SIM卡就能實現通信功能。然而eSIM在大陸普及度不足、辦理遷移繁瑣等問題，iPhone Air純eSIM的設計讓不少用戶猶豫。

iPhone Air 國行版本於2025年 10 月 22 日開售，該機前後均採用超瓷晶面板，中框等核心結構採用 5 級航空級鈦金屬打造而成，厚度 0.56公分，正面配備 6.5 吋 120Hz ProMotion 刷新率面板（峰值亮度 3000 尼特），支持 AOD 1Hz 熄屏顯示。

