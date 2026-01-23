中國商務部召開英企圓桌會 稱願打造經貿新增長點

快訊

中央社／ 台北23日電

英國首相施凱爾（Keir Starmer）下週將率企業代表團訪問中國。中國商務部昨天召開英資企業圓桌會，太古集團、滙豐銀行等30家英企代表出席。中國商務部副部長凌激向英企表示，中方將與英方一起打造兩國經貿關係的新增長點。

中國商務部今天公布，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激22日主持英資企業圓桌會。英國駐中貿易使節倪樂思（Lewis Neal）以及英中貿協、太古集團、滙豐銀行、洲際酒店等30家英資企業和協會代表與會。中國商務部、海關總署、金融監管總局有關司局與會並回應企業提出的問題訴求。

凌激表示，近年來中英經貿合作穩步增長，兼具韌性與活力。雙方產業優勢互補，應不斷深化貿易投資合作，堅持合作共贏，發揮經貿對中英關係的壓艙石和推進器作用，共同維護公平合理的國際經貿秩序。

他說，中國經濟穩中有進、向新向優，為外資企業提供廣闊發展舞台。「十五五」（第15個5年計畫、2026至2030年）期間中國將以服務業擴大開放為重點，英國是服務貿易大國，歡迎英資企業抓住中國服務業自主開放的機遇，擴大消費、綠色轉型、科技創新等領域對中投資。

凌激強調，「中方將與英方一道推動服務業合作，打造兩國經貿關係的新增長點」。

據發布資料，倪樂思表示，經貿關係對英中關係十分重要，英國的現代產業戰略與中國「十五五」規劃建議十分契合，有利於兩國拓展合作領域。

與會英資企業表示，中國市場潛力巨大，營商環境不斷優化，「十五五」規劃進一步增強了其在中國長期投資經營的信心，並為英中經貿關係發展作出積極貢獻。

經貿 英國

