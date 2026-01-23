快訊

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

中國農村銀行法拍屋大降價無人問津 加劇經濟風險

中央社／ 台北23日電
圖為山西太原一處興建中的大樓。中新社
圖為山西太原一處興建中的大樓。中新社

路透社報導，中國農村銀行數百戶法拍屋即使較市價低20%至30%，也無人問津，加劇中國房地產危機、金融業及整體經濟的風險。

路透社22日報導，綜整京東資產交易平台上銀行提供的資產清單，發現2025年中國幾個發展較滯後地區的房價大幅下跌，而農村銀行出售法拍屋數目激增。

如甘肅省的銀行2025年推出4292戶房屋，高於2024年的2398戶。四川省的銀行2025年推出1909戶房屋（包括住宅和商業用途），而2024年僅為370戶。吉林省的銀行2025年推出了1696戶房屋出售，而2024年僅為371戶。山西省的銀行2025年推出519戶房屋，而2024年僅為457戶。

據分析，相關法拍屋的價格較市價低20%至30%。大連房仲李先生舉例，吉林銀行大連分行推出一戶160平方米（約48坪）的房子，拍賣價為人民幣135萬元（約新台幣610萬元），但在2025年11月6日的第二輪拍賣都未能找到買家，而當時該房子的市價為200萬元。

報導稱，農村銀行急於以低價出售法拍屋，反映銀行不良貸款上升及資金緩衝有限，需要趕緊減低成本。

瑞銀估計，2025年至2027年中國因不良貸款而產生的法拍屋約454萬戶。

瑞銀亞洲房地產研究主管John Lam預測，中國房地產價格將持續下跌，2026年下跌約10%，2027年下跌約5%，整個房地產業仍然供過於求。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師XiaoxiZhang表示，這一趨勢可能預示銀行體系將迎來更大範圍的不良資產處置週期，具體取決於銀行資本能夠承受的處置規模，「中國正處於歷史上規模最大的不良資產處置週期」。

法拍 房地產 資產

延伸閱讀

美副總統范斯訪明尼阿波利斯 再為ICE辯護：支持掃蕩移民

陸股騎「慢牛」 聚焦AI鏈 半導體、伺服器等躍居主流

大陸電商Temu土耳其辦公室 遭反壟斷單位搜查

越共14大落幕 蘇林可望連任總書記…觀察家見這跡象：不會擴權

相關新聞

大陸駐菲律賓大使：雙方都希望盡快達成「南海行為準則」

大陸與菲律賓在南海諸島礁的爭端持續不斷，但外交和談判工作也沒有停滯，大陸駐菲律賓大使井泉強調，今年菲律賓擔任東協輪值主席...

中國農村銀行法拍屋大降價無人問津 加劇經濟風險

路透社報導，中國農村銀行數百戶法拍屋即使較市價低20%至30%，也無人問津，加劇中國房地產危機、金融業及整體經濟的風險

日媒：中國開源AI模型崛起 全球市占率15%

日經中文網報導，中國企業開發的生成式AI模型正在迅速崛起，在2025年11月的全球市占率約為15%，與1年前的1%相比大...

人民幣中間價時隔兩年半升破7 分析：官方不介意人民幣偏強

中國人民銀行授權中國外匯交易中心23日公布，當日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣6.9929元，相較前一交...

超市一哥永輝學胖東來 第2年又虧21億 網酸：只學會漲價

有中國「超市一哥」之稱的永輝超市近年向被譽為中國「最良心超市」的胖東來商貿集團取經並進行了一系列「胖改」措施，不過據近日...

比房貸便宜…中消費貸將跌至2字頭 網：是要人破產？

中國財政部、人民銀行和金融監管總局20日聯手發布通知，將延長個人消費貸款財政貼息至2026年12月31日，並調整範圍、領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。