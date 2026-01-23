日媒：中國開源AI模型崛起 全球市占率15%

快訊

中央社／ 台北23日電
大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）開發的同名AI模型。圖／路透社
日經中文網報導，中國企業開發的生成式AI模型正在迅速崛起，在2025年11月的全球市占率約為15%，與1年前的1%相比大幅增長。

據日經中文網19日的報導，上述數據由美國AI工具平台OpenRouter與風險投資公司a16z匯總，透過衡量以中美為中心的AI模型輸入輸出量，計算出AI利用的市占率。

數據顯示，從2024年11月至2025年11月的平均市占率來看，中國開源AI占13%，有些時候一些市場市占率一度達到3成。

報導說，約40%的中國模型被用於編程、設計等高密度的專業業務，顯示出極強的實戰生產力。

報導提到，生成式AI最初以美國企業為中心推進開發，美國企業的主力模型是以按流量收費提供AI功能的閉源模型，中國企業則相繼投放了開源模型，以DeepSeek和阿里巴巴的千問為代表，用戶可以自由下載開源模型，以較低的價格開發廣泛用途的AI模型。

在日經針對92個主要模型的日語評分中，DeepSeek位列第9，居開源模型全球第一，性能甚至超越了谷歌和OpenAI旗下的開源產品。

報導進一步表示，中國開源AI正成為日本AI開發的基礎，在日企開發前10的模型中，其中6個是以DeepSeek或千問為基礎進行開發，日本國立情報學研究所的日本國產AI開發項目LLM-jp也將千問用於整理學習數據。

