京東方首條8.6 代 AMOLED 生產線 預計下半年量產

京東方 A 23日發布最新的投資者文件，其中提到，公司8.6 代 AMOLED 產線預計於 2026 年下半年進入量產階段。量產後，將能夠更好地匹配 IT 客戶高階產品需求，進一步強化公司在顯示產業的整體競爭力。

搜狐新聞分析，京東方8.6 代 AMOLED 的量產，是整個中大尺寸 OLED 戰場的格局重排。尤其這條線是大陸首條、全球最早一批的高世代 AMOLED生產線，定位在筆電、平板、車載、AI 裝置等中尺寸高階市場，打破南韓一家獨大，提升陸企技術話語權。

IT之家報導，京東方提到，AMOLED 高畫質、更輕薄的產品特性，成為高階 IT 類產品的重要選擇。公司8.6 代 AMOLED 生產線已於 2025 年 12 月 30 日成功提前 5 個月點亮，代表公司在中尺寸 OLED 技術研發、工藝調試與量產準備方面率先取得關鍵性突破。

對於 LCD TV 產品價格趨勢，京東方指出，從需求端來看，2025 年 12 月以來，受到即將到來的體育賽事備貨等因素帶動，品牌廠採購較為積極，推高 TV 類產品出貨量。

供給端方面，行業內廠商堅持「按需生產」策略，靈活調整稼動率以匹配需求，目前整體稼動率處於高位。根據協力廠商諮詢機構資料，2026 年 1 月各主流尺寸 TV 產品價格全面上漲。

京東方補充，目前公司存量產線折舊持續減少，在建產線項目將綜合考慮爬坡情況進行分階段轉固，折舊金額在 2025 年達到峰值。資本開支同樣在 2025 年達到高峰，預計從 2027 年開始將大幅下降。

至於玻璃基封裝載板技術方面，京東方表示，已完成大板級玻璃載板中試線的建設並實現工藝通線，並開始與國內外龍頭客戶開展技術、產品開發合作。

京東方提到，依託在顯示產業長期累積的玻璃基加工能力、薄膜製備工藝能力、封裝和設備優勢及大規模智慧製造能力，有效賦能鈣鈦礦太陽能電池研發與生產，剛性 / 柔性 / 疊層元件技術路線並行開發，三大研發平台效率不斷突破，鈣鈦礦光電組件效率已達業界一流水準。

目前，公司持續聚焦於鈣鈦礦效率的提升和壽命改善，透過實證校準鈣鈦礦產品壽命，解決鈣鈦礦薄膜太陽電池技術產業化難題，以打通工藝路線，輸出後續規模化量產產線的技術方案。