快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

京東方首條8.6 代 AMOLED 生產線 預計下半年量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東方 8.6 代 AMOLED 產線預計於 2026 年下半年進入量產階段。 該AMOLED生產線定位在筆電、平板、車載、AI 裝置等中尺寸高階市場，打破南韓一家獨大。中新社
京東方 8.6 代 AMOLED 產線預計於 2026 年下半年進入量產階段。 該AMOLED生產線定位在筆電、平板、車載、AI 裝置等中尺寸高階市場，打破南韓一家獨大。中新社

京東方 A 23日發布最新的投資者文件，其中提到，公司8.6 代 AMOLED 產線預計於 2026 年下半年進入量產階段。量產後，將能夠更好地匹配 IT 客戶高階產品需求，進一步強化公司在顯示產業的整體競爭力。

搜狐新聞分析，京東方8.6 代 AMOLED 的量產，是整個中大尺寸 OLED 戰場的格局重排。尤其這條線是大陸首條、全球最早一批的高世代 AMOLED生產線，定位在筆電、平板、車載、AI 裝置等中尺寸高階市場，打破南韓一家獨大，提升陸企技術話語權。

IT之家報導，京東方提到，AMOLED 高畫質、更輕薄的產品特性，成為高階 IT 類產品的重要選擇。公司8.6 代 AMOLED 生產線已於 2025 年 12 月 30 日成功提前 5 個月點亮，代表公司在中尺寸 OLED 技術研發、工藝調試與量產準備方面率先取得關鍵性突破。

對於 LCD TV 產品價格趨勢，京東方指出，從需求端來看，2025 年 12 月以來，受到即將到來的體育賽事備貨等因素帶動，品牌廠採購較為積極，推高 TV 類產品出貨量。

供給端方面，行業內廠商堅持「按需生產」策略，靈活調整稼動率以匹配需求，目前整體稼動率處於高位。根據協力廠商諮詢機構資料，2026 年 1 月各主流尺寸 TV 產品價格全面上漲。

京東方補充，目前公司存量產線折舊持續減少，在建產線項目將綜合考慮爬坡情況進行分階段轉固，折舊金額在 2025 年達到峰值。資本開支同樣在 2025 年達到高峰，預計從 2027 年開始將大幅下降。

至於玻璃基封裝載板技術方面，京東方表示，已完成大板級玻璃載板中試線的建設並實現工藝通線，並開始與國內外龍頭客戶開展技術、產品開發合作。

京東方提到，依託在顯示產業長期累積的玻璃基加工能力、薄膜製備工藝能力、封裝和設備優勢及大規模智慧製造能力，有效賦能鈣鈦礦太陽能電池研發與生產，剛性 / 柔性 / 疊層元件技術路線並行開發，三大研發平台效率不斷突破，鈣鈦礦光電組件效率已達業界一流水準。

目前，公司持續聚焦於鈣鈦礦效率的提升和壽命改善，透過實證校準鈣鈦礦產品壽命，解決鈣鈦礦薄膜太陽電池技術產業化難題，以打通工藝路線，輸出後續規模化量產產線的技術方案。

鈣鈦礦

延伸閱讀

再拓新賽道…京東深圳建美術館 2027年底開幕

外送、旅遊不夠？ 京東再拓新賽道：美術館預計2027年底開幕

陸網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」 大陸麥當勞官方回應了

台積電先進封裝推進至混合封裝 日月光、艾克爾和英特爾乘勢崛起

相關新聞

大陸廈門將在2026年建設「兩岸標準共通先行城市」

大陸對台第一線的福建省廈門市近日召開兩會，其市長伍斌作政府工作報告時表示，2026年將建設「兩岸標準共通先行城市」，推動...

大陸駐菲律賓大使：雙方都希望盡快達成「南海行為準則」

大陸與菲律賓在南海諸島礁的爭端持續不斷，但外交和談判工作也沒有停滯，大陸駐菲律賓大使井泉強調，今年菲律賓擔任東協輪值主席...

中企被歐盟列高風險供應商 中國商務部堅決反對歧視

歐盟近日發布文件，強制要求成員國在能源、交通、ICT服務管理等18個關鍵行業排除所謂「高風險供應商」。此舉被普遍視為針對...

京東方首條8.6 代 AMOLED 生產線 預計下半年量產

京東方 A 23日發布最新的投資者文件，其中提到，公司8.6 代 AMOLED 產線預計於 2026 年下半年進入量產階...

哈佛大學生走進中共中聯部 北京官員強調主張「捍衛國際公平正義」

知名美國學府哈佛大學學生，近日走進了中共中聯部，根據中共官方說法，學生們「高度關注」大陸「十五五」規劃的「世界影響」，中...

人民幣參考匯率「破7」 顯示人民銀行願意讓人民幣進一步升值

中國人民銀行23日將美元對人民幣參考匯率定在6.9929，是兩年多來首次「破7」，高於前日的7.0019，進一步顯示人行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。