哈佛大學生走進中共中聯部 北京官員強調主張「捍衛國際公平正義」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
哈佛學生近日到訪中共中聯部，與中聯部副部長陸慷交流。（圖／取自中共中聯部官網）。

知名美國學府哈佛大學學生，近日走進了中共中聯部，根據中共官方說法，學生們「高度關注」大陸「十五五」規劃的「世界影響」，中共中聯部副部長陸慷則強調大陸主張「捍衛國際公平正義」，並指中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雙方應共同落實兩國元首重要共識。

據中共中聯部官網，1月22日下午中共中聯部在北京舉行「5年5萬」倡議「走進中聯部」品牌活動，由副部長陸慷會見美國「哈佛中國行」代表團。

陸慷歡迎哈佛大學學生走進中聯部，介紹了大陸「十五五」規劃建議有關內容，強調大陸主張「捍衛國際公平正義，維護各國人民共同利益」，致力於推動構建人類命運共同體。

他指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雙方應共同落實兩國元首重要共識，推動雙邊關係健康、穩定、可持續發展。希望哈佛大學學生通過此訪感受真實大陸的立體、多元、美好。

中共中聯部提到，該代表團近60名成員來自美國、德國、巴西、印度、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷等10多個國家。學生們也表示，大陸經濟、社會等各方面取得長足發展，國際影響力與日俱增。「我們高度關注中國『十五五』規劃的世界影響」。許多學生表示，期待美中關係向好發展。

此外，陸慷應詢回答了關於大陸發展模式和綠色轉型、大陸外交政策和一帶一路、中美關係和人文交流、全球治理等近30個問題。

中美關係 哈佛大學 中共

