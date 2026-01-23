快訊

人民幣參考匯率「破7」 顯示人民銀行願意讓人民幣進一步升值

經濟日報／ 編譯任中原／取材自彭博資訊
中國人民銀行23日將美元對人民幣參考匯率定在6.9929，是兩年多來首次「破7」。路透
中國人民銀行23日將美元對人民幣參考匯率定在6.9929，是兩年多來首次「破7」，高於前日的7.0019，進一步顯示人行有意讓人民幣進一步升值。

人民幣升值有助於緩解中國與貿易夥伴間的緊張關係。澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，此一參考匯率「釋出強烈信號，顯示人行對人民進一步升值仍然放心，且願意在美元走弱時容許人民幣升值。預料在春節效應下，未來幾周將能看到6.9價位」。

過去一個月來人民幣對美元升值約1%，在亞洲貨幣之中表現最強。彭博資訊對交易商及分析師的訪調預測，人民幣上看6.9503。

紐約梅隆銀行亞太市場策略專家Wee Khoon表示，參考匯率「破7」，「我認為為這有助於市場不再認為7數是人民銀行對匯率劃出的底線。資金持續流入中國資產，加上國內信心強韌，對人民幣後市有正面效應」。

