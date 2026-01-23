大陸廈門將在2026年建設「兩岸標準共通先行城市」

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
近期在當地兩會中，大陸廈門市長伍斌表示，將在2026年建設「兩岸標準共通先行城市」。（圖／取自廈門市官網）
大陸對台第一線的福建省廈門市近日召開兩會，其市長伍斌作政府工作報告時表示，2026年將建設「兩岸標準共通先行城市」，推動全域融合發展，制修訂醫療、家政等共通標準30項以上；同時加快形成廈金「同城生活圈」。

據福建發布、中新社、新華社等消息，廈門市第十六屆人民代表大會第六次會議22日開幕，伍斌在政府工作報告中，對於涉台的部分，提到2026年將提檔升級涉台園區，探索建設「兩岸共同市場先行區域」，提質擴容3個台商投資區，推動大嶝對台小額商品交易市場創新發展。推動全域融合發展，制修訂醫療、家政等共通標準30項以上，建設「兩岸標準共通先行城市」，拓展台灣居民居住證應用場景。

同時加快形成廈金「同城生活圈」，建成通車廈金大橋（廈門段），支持金門共用廈門翔安國際機場，推動廈金通電通氣聯網，優化小三通旅客智慧通關服務。完善廈金合作對接協商機制，建設兩岸（廈泉金）合作發展區。

此外，同日上午漳州市第十七屆人民代表大會第六次會議也開幕，市長魏東在政府工作報告中指出，十五五將著力建設兩岸融合發展先行城市，深入探索教育共融、醫養共用、文化共情、經貿共贏、產業共興的新路子，到 「十五五」末，漳台人員往來更加通暢、交流合作更加緊密，建設共同市場、打造共同家園、弘揚共同文化取得更大突破。

魏東稱，2026年將促進漳台深度融合。深化教育共融，密切漳台學校交流，打造兩岸職業教育培訓基地。深化醫養共用，深入實施 「圓山計畫」，加快建設兩岸中醫藥交流培訓基地。同時，推進 5 個大陸國家級海峽兩岸交流基地建設，開展多領域文化交流活動，吸引更多台胞尋根謁祖。深化經貿共贏，拓展漳台宗親貿易新模式，促進對台小額貿易創新發展。深化產業共興，推動台商投資區等涉台園區提檔升級，加大台資企業幫扶力度，創造條件吸引更多台商來漳投資興業。

