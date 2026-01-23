大陸駐菲律賓大使：雙方都希望盡快達成「南海行為準則」

大陸與菲律賓在南海諸島礁的爭端持續不斷，但外交和談判工作也沒有停滯，大陸駐菲律賓大使井泉強調，今年菲律賓擔任東協輪值主席國，雙方都希望能儘快談成「南海行為準則」，正在為此加大磋商頻率與力度。

據大陸駐菲律賓大使館官網22日晚間消息，該單位20日舉辦2026年新年媒體沙龍，其駐菲大使井泉表示，這一個多月來，既有菲方對大陸公民14天免簽的好消息，也發生了一些海上突發事件，還有少數人「仍在對中國進行妖魔化宣傳」。但他強調自己見到的所有人「都希望南海局勢能穩下來，中菲關係能好起來」。

井泉稱，大陸與菲律賓之間存在海上爭議，「近幾年還比較突出」。大陸與印度、越南、日本等幾個鄰國也有陸地或海洋爭議，「但都通過磋商找到解決辦法，或至少管控住了局勢。我相信中菲之間應該也有能力有智慧找到管控分歧的辦法」。他說，大陸也一樣（不想看到中菲發生衝突），一旦發生衝突，會傷了鄰國間的長期關係。坐下來談是最好的選擇。

他透露，目前雙方外交部門正在朝著這一方向努力，而且「已就下階段對話交往路線圖達成初步共識」。今年菲擔任東協輪值主席國，雙方都希望能儘快談成「南海行為準則」，正在為此加大磋商頻率與力度。他喊話，即便不能很快通過對話找到解決辦法，雙方也要保持溝通管道暢通，避免採取刺激和挑戰對方的行動，防止局勢緊張、升級。

井泉也重申，兩國人民應相互喜愛，沒有任何理由相互仇恨。大陸把菲律賓當做朋友、鄰居，真心相助，不求回報。大陸的發展對菲律賓不是威脅，而是機遇。菲律賓不需要選邊站隊，更不用依靠一方去對抗另一方，完全可以像其他東協國家一樣，同時與大陸和美國保持穩定關係，這最符合菲自身根本和長遠利益。

此外，針對大陸近日批評菲律賓海警發言人惡意散播虛假資訊、抹黑大陸形象，其後菲外交部21日發表聲明表態支持官員捍衛菲律賓的主權等，大陸外交部發言人郭嘉昆22日回應指出，當日上午大陸外交部亞洲司負責人已約見菲律賓駐北京大使，再次就此提出嚴正交涉。他強調，菲方長期縱容默許該海警發言人「炒作涉華涉海議題、煽動對抗、誤導民意，甚至放肆發表直接攻擊抹黑中國的荒唐言論」，大陸不能接受，再次敦促菲方立即採取有效措施消除惡劣影響，以免影響雙方正常外交溝通，「甚至給中菲關係造成更大傷害」。