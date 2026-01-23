陸產業分析師 炙手可熱

進入2026年，陸股表現強勁，上證指數重登4,000點大關，並創下近十年新高。市場熱度快速傳導至券商，多項產業領域密集招聘分析師，人才爭奪戰全面展開。

新年度以來，A股市場中，傳媒、AI應用及新興科技板塊活躍。生成式引擎優化（GEO）概念催化的媒體板塊表現突出。據Wind數據，1日至16日，申萬傳媒行業指數累計漲幅超15%，跑贏同期滬深300指數。多家券商因研究團隊不足，密集發布傳媒分析師招聘信息，圍繞核心人才的「搶灘戰」正式打響。

有資深獵頭稱，這波行情來得又快又猛，不少券商此前縮減研究團隊，如今人手不足，部分券商甚至無專屬分析師覆蓋該板塊。

所謂GEO (生成式引擎優化) 是讓內容能在ChatGPT、Gemini、Perplexity等AI搜尋中被引用和呈現，方法包括建立深度知識、數據支撐的內容，以及優化語意和結構來滿足AI的理解需求。

國盛證券近日率先招聘傳媒首席分析師，要求具備兩年以上經驗。東吳證券隨後跟進招聘傳媒、網路及細分賽道分析師，光大證券、中金公司也發布相關需求。

人才爭奪戰擴至新興科技、AI應用及高端製造等領域。國金證券設立具身智能首席分析師職位，布局人形機器人、智能裝備；華西證券招聘中小型股分析師，將低空經濟、量子科技及可控核聚變（核融合）納入重點。

瑞銀指出，大中華區資本市場流動性改善，併購活動回溫，國企重組及跨境整合持續活躍，為分析師研究提供豐富機會。Hudson翰德招聘業務中國區董事總經理宋倩說，科技創新浪潮下，券商研究所加碼新興產業分析師招聘，既反映人才迫切渴求，也顯示研究順應市場趨勢、推進業務轉型的戰略布局。