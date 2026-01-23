阿里進擊 晶片事業擬 IPO

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
2021雲棲大會現場，阿里旗下半導體公司平頭哥發布自研雲晶片倚天710。（平頭哥半導體官網）
據多家陸媒報導，阿里巴巴集團已決定，支持旗下晶片公司平頭哥（T-HEAD）獨立上市。作為第一步，集團計劃將該業務重組，並引進部分員工持股。消息刺激阿里ADR盤前一度漲逾5%。

行業人士認為，阿里和谷歌將引領中美AI發展，因兩者都擁有從AI晶片、雲計算、大模型到AI應用的全棧布局。在谷歌的AI布局中，自研晶片TPU是重要一環。平頭哥的上市也將展現阿里在底層晶片領域的實力。

IT之家報導，平頭哥在算力晶片領域已推出AI推理晶片含光800、CPU倚天710以及AI晶片PPU，在記憶體領域推出SSD主控晶片鎮岳510，並布局資料中心全棧晶片。同時，平頭哥還在端側晶片推出羽陣IoT晶片，已實現數億出貨，布局覆蓋雲端和終端。

央視去年9月「新聞聯播」中一幅關於阿里平頭哥自研晶片的報導畫面曾引發關注，也讓外界得以一窺平頭哥的實力。報導顯示，這款AI專用處理器（PPU）完成核心性能測試，關鍵指標全面比肩輝達H20晶片，部分參數超越此前主流的A800，象徵著大陸國產高端AI晶片正式打破海外壟斷。

阿里巴巴集團 中美 H20

