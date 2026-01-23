陸一線城二手房量能回暖

大陸三大一線城市北京、上海、深圳二手房（中古屋）成交量回暖，尤其上海二手房掛牌量已連續九個月下降，房價也有止跌跡象，顯示供需關係逐漸趨於平衡。

澎湃新聞報導，市調機構安居客最新監測資料顯示，2026年第三周（截至1月18日），大陸全國15個重點城市二手房成交量比前一周成長8%。其中，北京、上海、深圳三大一線城市表現突出，二手房成交套數增幅達9.5%，成為市場回暖的核心驅動力。

上海房市延續「翹尾回升」態勢，截至1月20日，上海二手房（含商業）網簽成交量已突破1.4萬套。上海鏈家研究院負責人李根表示，截至1月20日，上海鏈家二手房成交量比上月同期上升15%，成交價格已暫時止住下跌趨勢，出現「止跌」訊號。

根據上海鏈家平台的資料，二手房庫存掛牌量連續九個月下降，當前庫存量對比2025年1月下降20%左右，庫存去化壓力降低，供需關係逐漸趨於平衡。李根分析，從客戶及屋主心態來看，房客源成交周期均較上月加速，市場信心逐漸修復重鑄，連續多月成交量回穩，客戶信心提升，庫存去化加速。

深圳二手房市場同樣逐步止穩。樂有家研究中心資料顯示，2025年深圳二手住宅網簽量為5萬6,217套，年增3%，部分社區價格率先止跌回穩，例如漾日灣畔、寶生midtown、金亨利二期等社區2025年第4季成交均價較第1季有所回升，這部分社區普遍具備附近有名校、配套成熟、地段稀缺或景觀等資源加持。

北京2025年12月的二手住宅網簽量達1.72萬套，月增19.1%，創近九個月新高。尤其是2025年12月24日北京新政落地後，58安居客平台二手房最近一周有效連接數增長16%，留電用戶增長20%，預約帶看確定量增長13%。

另一個受關注的是廣東及海南等部分地方國企開始現身法拍屋市場，以「低價掃貨」的方式大規模拿下房地產。業內人士表示，國資企業的動作，可緩解局部市場壓力，並做為保障性住房之用。