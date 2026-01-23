人民幣升值 帶來四個紅利

前重慶市長黃奇帆日前在一場論壇上表示，「今後十年，人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。」外界關注人民幣升值會帶來那些紅利？專家指出，主要體現在降低進口成本、提升居民購買力、減輕企業外債負擔以及吸引外資與推動資本市場繁榮。

黃奇帆指出，適度升值將增強人民幣的購買力，促進進口增長，並助力中國大陸在中長期實現以美元計的人均GDP翻番目標。

人民幣對美元2025年全年升值幅度超過4%，創下近五年最佳表現，不僅終止連續三年年線走貶，也成功突破7關口，回到6字頭。無論在岸或離岸市場，人民幣走勢趨於一致，顯示市場預期趨穩，資金對「中國資產」態度正在改善。

人民幣升值對於普通民眾來說，日常消費因剛需品定價不受匯率影響而難感知，但最直接的感受，是在個人財富的國際購買力提升，紅利體現在進口奢侈品、電子產品等價格降低。

此外還有出國旅遊、留學成本下降，直接刺激了消費模式的轉變與生活品質的提高。

雖然人民幣升值，短期會對出口型企業造成短期壓力，但從長遠的經濟戰略來看，這是一股推動產業升級的力量。尤其是淘汰低附加價值的勞力密集型出口企業，讓這些企業轉向高附加價值，讓企業投入研發，提升產品的科技含量和品牌溢價。

人民幣升值預期和中國大陸經濟基本面的穩健，會增強人民幣資產的吸引力，促使外資流入國內股票和債券市場。這有助於推動A股等資本市場上漲，為投資者帶來潛在收益。與此同時，外資流入會進一步推動人民幣升值。

人民幣升值會導致特定行業受益，例如航空公司航油、零部件、維修費用等美元計價成本將下降，同時購買飛機所形成美元債務的匯兌壓力也會緩解。而造紙業則因進口成本降低而提升毛利率。此外在美元走弱為人民幣升值提供外部助力，這有助於提升國際社會對持有人民幣的信心。

隨著美國財政赤字擴大，加上美國償債、發債能力等變數，美元長期趨勢可能走弱，投資人過去習慣「美元本位」的資產配置，得要考慮多元幣別與避險工具，不少專家建議可增配人民幣資產、分散風險，並關注進口依賴行業，警惕出口型資產壓力，並堅持多元配置以守護財富。