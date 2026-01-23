延續「兩新」政策 陸發4200億國債

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸自2024年啟動擴內需、促投資的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年繼續實施。新華社22日引述大陸國家發改委消息，2026年第一批人民幣936億元（約新台幣4249億元）超長期特別國債支持設備更新資金已於近日下達，將用於工業、能源電力等領域。

據報導，第一批936億元用於支持工業、能源電力、教育、醫療、住宅老舊電梯等領域約4500個項目，帶動總投資超過4,600億元（人民幣，單位下同，約新台幣2兆882億元）；同時，採取直接向地方下達資金的方式，繼續支持老舊營運貨車報廢更新、新能源城市公車更新、老舊農機報廢更新。

大陸財政部副部長廖岷20日表示，2025年發行超長期特別國債1.3兆元，持續支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」政策，其中安排消費品以舊換新資金3000億元。

大陸國家發改委資源節約與環保司司長王善成指出，2025年，安排超長期特別國債資金支持大概8400個設備更新項目，帶動總投資超過1兆元，支撐全年設備工器具購置投資年增11.8%，拉動全部投資增加1.8個百分點；超過3.6億人次申領消費品以舊換新補貼，帶動相關商品銷售額超過2.6兆元，直接拉動社會消費品零售總額增加0.6個百分點。

此前，2026年首批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，已於去年底提前下達。

報導表示，今年以來，大陸國家發改委會同各有關方面優化實施「兩新」政策，在前期扎實開展設備更新項目謀劃儲備的基礎上，抓緊組織項目申報，嚴格做好審核把關，加快推動設備更新政策落地見效。

下一步，大陸國家發改委將會同各有關方面，持續做好統籌協調和跟蹤調度，加強設備更新項目和資金全鏈條管理，扎實推進項目建設，加快提升資金使用效率，進一步發揮「兩新」政策效能。

能源 電力 台幣

延伸閱讀

大陸電商Temu土耳其辦公室 遭反壟斷單位搜查

中國揭新版赴台旅遊合約範本 觀光署籲小兩會協商

大陸太空旅遊倒計時！穿越者獲逾20席預訂 將在2028年載人首飛

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

相關新聞

陸股騎「慢牛」 聚焦AI鏈 半導體、伺服器等躍居主流

近期外資頻繁調研A股上市公司，多家機構認為，2026年A股有望延續結構性多頭行情，呈現「慢牛」特徵，人工智慧（AI）相關...

小米救股價 找券商買回庫藏股25億港元

救股價找專業的來！小米集團22日宣布，與一家獨立證券經紀商訂立協定，購回不超過25億港元的公司B類普通股，買回股份將將註...

阿里雲李飛飛：記憶體價格或再漲兩到三倍 全球Token量將激增

阿里雲智能集團資深副總裁、數據庫產品事業部負責人李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然...

不含iPhone 17系列 蘋果在陸最高折4500元

蘋果在大陸市場再度限時降價促銷，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4500元）。蘋果中國官網22日發布新春限時優惠活動...

陸AI產業 規模逾1.2兆人民幣

國務院新聞辦公室21日舉行新聞發布會，中國工業和信息化部副部長張雲明表示，2025年大陸人形機器人整機企業數量超140家...

陸青年失業率 近半年新低

大陸官方22日公布，2025年12月全國城鎮不含在校生的16至24歲、25至29歲勞動力失業率分別為16.5%、6.9%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。