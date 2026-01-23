陸AI產業 規模逾1.2兆人民幣

國務院新聞辦公室21日舉行新聞發布會，中國工業和信息化部副部長張雲明表示，2025年大陸人形機器人整機企業數量超140家，發布人形機器人產品超330款。據有關機構測算，2025年中國人工智能企業數量超過6000家，核心產業規模預計突破1.2兆元人民幣。

中新社報導，從2025年春晚舞台驚豔亮相，到運動會上同場競技，人形機器人亮出「功夫模式」。張雲明表示，業界普遍認為，2025年是人形機器人量產元年，產業蓄勢待發，前景廣闊。目前，中國人形機器人已經能夠「站得住、走得穩、跑得快」，正加速從「舞台上動起來」、「賽場上跑起來」向「家庭裡用起來」、「工廠裡幹起來」轉變。

他說，中國國內企業發布多款人工智能芯片產品，智能算力規模達1590EFLOPS（每秒百億億次浮點運算），行業高質量數據集加速湧現，國內大模型引領全球開源生態。人工智能應用已覆蓋鋼鐵、有色、電力、通信等重點行業，逐漸深入到產品研發、質量檢測、客戶服務等重點環節。

AI（人工智能）產品也日益豐富。AI手機、AI電腦、AI眼鏡等人工智能終端產品加快走進千家萬戶。2025年前三季度，中國智能眼鏡市場出貨量超過178萬副，其中近八成是AI眼鏡，為生產生活賦予更多科技感。

工信部按照「創新驅動、場景牽引、生態協同」的思路，推進人形機器人技術和產品取得長足進步。支持北京、上海建設具身智能、人形機器人創新中心，研發「青龍」、「天工」等開源公版機和「開物」操作系統，推動基礎軟硬件取得突破。在具身智能領域支持建設國家人工智能應用中試基地，打造人形機器人與具身智能「研發-設計-測試-製造-應用」一體化創新先發地。

張雲明表示，今年1月，工信部等八部門印發「人工智能+製造專項行動實施意見」。下一步，要做好技術創新，加快突破訓練芯片、異構算力等關鍵技術；抓好融合應用，聚焦軟件編程、新材料研發、醫藥研發、信息通信等行業領域，體系化推動大小模型、智能體實現突破。