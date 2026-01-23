不含iPhone 17系列 蘋果在陸最高折4500元

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

蘋果在大陸市場再度限時降價促銷，最高折扣達人民幣1000元（約新台幣4500元）。蘋果中國官網22日發布新春限時優惠活動，於24至27日以符合條件的支付方式購買iPhone、Mac等商品即可享有折價。不過，最新發布且熱銷的iPhone 17系列手機產品並未包含在內。

陸媒IT之家報導，此次價格調整涵蓋iPhone、Mac、iPad及Apple Watch等主要產品線，例如：iPhone 16折價300元（人民幣，單位下同）；11或13吋iPad Pro（M5）立省400元；14吋MacBook Pro（M4 Pro）立省1000元；Apple Watch Ultra 3立省300元等。

蘋果中國上周剛調整了iPhone、iPad、Mac等設備以舊換新折抵價，推出手機最高可折抵人民幣5800元（約新台幣2.6萬元），並將華為、小米等安卓機型也被納入折抵範圍。

據市調機構Counterpoint Research日前發布，受惠於iPhone 17系列強勁的市場需求及供應鏈加速供貨，蘋果去年第4季憑藉iPhone出貨量年增28％，成功重返大陸智慧手機市場市占龍頭。從2025年全年來看，蘋果在大陸的出貨量增長7.5％，以約17％的市占緊隨排名第1的華為之後，兩者差距極小。

人民幣 iPhone 17 台幣

