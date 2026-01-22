快訊

小米救股價 找券商買回庫藏股25億港元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米股價跌跌不休，公司買回庫藏股已長達幾個月。回為小米汽車。中新社
救股價找專業的來！小米集團22日宣布，與一家獨立證券經紀商訂立協定，購回不超過25億港元的公司B類普通股，買回股份將將註銷。小米當天22日就進場砸下2.01億港元買回571萬股，約占已發行股份的0.8%。

21世紀報導，小米股價跌跌不休，公司買回庫藏股已長達幾個月，今年以來，小米回購股票更為積極。2025年小米集團回購自家股票，以62.85億港元位居港股回購第11名。

小米集團22日收盤35.24港元，下跌0.51%，股價距離2025年6月最高點跌超過40%，市值從1.59兆港元跌至9,180億港元，蒸發超過6,000億港元。

業內人士認為，小米找獨立經紀商來執行回購股票，主要是為了合規、高效和專業地完成這項大額操作，同時避免利益衝突。經紀商作為獨立協力廠商，能確保交易符合香港《證券及期貨條例》等法規，避免內線交易嫌疑，經紀商負責按港交所要求披露交易細節，保證透明度。

經紀商熟悉港股流動性，能優化執行時機，減少對股價的衝擊，並提供自動化交易系統，按協定參數（如價格、時間）精準操作，適合長期大額回購。經紀商按協議執行，操作風險由其承擔，小米聚焦戰略決策。通常按固定費用或佣金支付，比自建團隊更經濟，小米可集中精力於主業，無需分心組建專業團隊。

小米股價近期持續下跌，主要受多重因素疊加影響，包括市場對汽車業務盈利可持續性的擔憂、高層人事變動引發的信號矛盾、以及品牌信任度因輿論風波而受損。

2025年底，小米副董事長林斌宣布計劃在未來幾年累計減持不超過20億美元的股份。儘管其稱對小米前景充滿信心，但市場普遍將此解讀為「高層兌現利潤」，直接加劇拋售壓力。這與創辦人雷軍同期的增持和公司回購行為形成鮮明對比，導致投資者對公司的內部共識和未來預期產生嚴重迷茫。

小米汽車深陷多起安全、品管爭議，並因與爭議博主「萬能的大熊」合作而引發核心用戶群體的強烈反彈，品牌聲譽遭受重創。儘管雷軍在2026年初連開三場直播回應質疑、承諾整改，但信任的重建需要時間，難以在短期內轉化為資本市場的信心。

市場擔憂小米在手機、汽車、晶片、AI等多個前沿領域同步投入，可能持續侵蝕公司的自由現金流。同時，在AI浪潮下，小米在自動駕駛等領域的技術儲備和動作被指相對遲緩，進一步加劇投資者的顧慮

團隊 港股 品牌 小米

