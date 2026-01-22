快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

阿里雲李飛飛：記憶體價格或再漲兩到三倍 全球Token量將激增

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
阿里雲智能集團資深副總裁李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然方向，內存價格可能再漲兩到三倍，需加速資料庫AI化轉型，透過模型算子化實現熱資料到Token即時轉化。（中新社）
阿里雲智能集團資深副總裁李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然方向，內存價格可能再漲兩到三倍，需加速資料庫AI化轉型，透過模型算子化實現熱資料到Token即時轉化。（中新社）

阿里雲智能集團資深副總裁、數據庫產品事業部負責人李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然方向，內存（記憶體）價格可能再漲兩到三倍，需加速資料庫AI化轉型，透過模型算子化實現熱資料到Token即時轉化。

上海證券報指出，李飛飛會後表示，「接下來的一年，全世界的Token量可能會增長100倍或1000倍。就像人一樣，你直接給他鐵、銅、金，他不知道如何使用，而你給他金項鍊和金手鐲，他知道如何使用，因此必須採用場景化拓展。」

李飛飛回顧，記憶體價格在過去數月已上漲30%至40%，未來可能再上漲2至3倍，她指出，「大模型脫離熱數據便易產生幻覺，無法應對實時場景需求，而模型算子化正是打通熱數據與模型推理的關鍵，能實現熱數據到Token的實時轉化。」她認為，內存成本持續上升將影響大模型在資料庫內的部署，因此加速推進資料庫AI化轉型顯得迫切。

此次PolarDB開發者大會上，阿里雲首次闡述「AI就緒資料庫」的四大核心支柱，包括多模態AI資料湖庫、高效融合搜索能力、模型算子化服務及面向AI代理（AI Agent）應用的後端服務。李飛飛指出，PolarDB將大模型能力從「外掛」內化為「內生」，資料庫不僅能存儲和查詢多模態資料，還能直接驅動智能決策。

升級後的PolarDB支持結構化、半結構化及非結構化資料的統一管理，結合Embedding能力實現多模態檢索與語義理解，並透過模型算子化與AI代理，開發者可在資料庫內直接調用大模型推理功能，無需跨系統導入或導出資料。李飛飛形容，資料是AI燃料，記憶體是引擎，「將AI大模型嵌入資料庫是必須要做的一件事情」，可提升資料處理效率並保障安全。

她指出，隨著記憶體價格上漲與資料需求激增，開發者與企業將越來越依賴AI就緒資料庫來管理大規模熱資料與多模態資料。PolarDB目前已服務超過2萬用戶，部署規模超過300萬核，涵蓋金融、汽車及網際網路等行業。

此外，時代周報引述李飛飛補充稱，AI-Ready演進將拓展終端用戶群體，未來用戶可能不需使用命令行，即可透過自然語言操作資料庫。「從Cloud Native到AI-Ready，再往下三年後，我認為會進入AI-Native時代。」

規模

延伸閱讀

集邦：記憶體2027年產值可望創新高 估8427億美元

傳阿里旗下晶片公司「平頭哥」擬獨立上市 效能直追輝達H20

解放雙手！台V幽李鈴添「3D手」配合Live2D效果卓越

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

相關新聞

傳阿里旗下晶片公司「平頭哥」擬獨立上市 效能直追輝達H20

阿里巴巴集團已決定，支持旗下晶片公司平頭哥（T-HEAD）獨立上市。作為第一步，集團計劃將該業務重組，為部分由員工持股的...

阿里雲李飛飛：記憶體價格或再漲兩到三倍 全球Token量將激增

阿里雲智能集團資深副總裁、數據庫產品事業部負責人李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然...

百度發布文心大模型5.0正式版 月活躍用戶已突破2億

大陸企業持續推進AI大模型發展。科技大廠百度22日舉行「百度文心Moment」大會，發布文心大模型5.0正式版。百度透露...

大陸上月16-24歲青年失業率16.5% 半年來新低、差於2024年同期

大陸官方22日公布，2025年12月全國城鎮不含在校生的16至24歲、25至29歲勞動力失業率分別為16.5%、6.9%...

達沃斯論壇期間 彭博：何立峰與蘋果庫克、小摩戴蒙等美企巨頭會面

大陸國務院副總理何立峰19至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並訪問瑞士，彭博22日引述消息人士報導，何立...

陸下達今年首批設備更新超長期特別國債 規模逾4200億

大陸自2024年啟動擴內需、促投資的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年繼續實施。新華社22日引述大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。