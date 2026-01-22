百度發布文心大模型5.0正式版 月活躍用戶已突破2億

大陸企業持續推進AI大模型發展。科技大廠百度22日舉行「百度文心Moment」大會，發布文心大模型5.0正式版。百度透露，該版本基於原生全模態建模，擁有2.4兆參數，支持文本、圖像、音訊、影片等多種信息理解與生成。

快科技報導，文心5.0已接入百度千帆平台、文心一言官網、百度慧播星及文心助手等產品。此前，文心5.0在LMArena文本榜大陸排名第一、全球第八，超越OpenAI GPT-5.1-High及谷歌Gemini-2.5-Pro。百度文心助手月活已突破2億，並計畫在文心App中新增「多人、多Agent（代理）群聊」功能。

據悉，文心5.0採用統一自回歸架構進行原生全模態建模，將文本、圖像、影片、音訊等多源數據在同一模型框架中訓練，使多模態特徵融合並協同優化。同時，模型採用超稀疏混合專家結構，開通參數比例低於3%，在保持運算能力的同時提升推理效率，並透過思維鏈與行動鏈的多輪強化學習，增強智能體與工具調用能力。

百度應用模型研發部表示，文心5.0除基座模型外，亦支持矩陣模型及專精模型，面向產品級應用及行業場景落地。千帆平台目前提供文心5.0及150多個模型服務，整合AI搜索與工具鏈，已開發超過130萬個AI代理，日均工具調用量突破千萬次。

整體看，2025年來大陸AI大模型迭代節奏加快。全球最大AI開源社區Hugging Face近日指，DeepSeek橫空出世，其R1上線後，大陸企業在該平台發布的模型數量迅速增加，涵蓋百度、阿里巴巴、字節跳動、智譜AI等，相關模型下載量與影響力持續上升，部分已成海外模型微調的基礎架構。

中國財富網引述日經中文網與OpenRouter數據稱，2025年11月大陸生成式AI全球市占率達15%，較一年前顯著成長，顯示大陸AI企業正透過模型能力提升與成本優化，持續擴大市場影響力。