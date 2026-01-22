芬蘭總理將訪華 陸商務部：將簽署多項商業合作

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
芬蘭總理歐爾波將於本月25日起訪問大陸。（歐新社）
芬蘭總理歐爾波將於本月25日起訪問大陸。（歐新社）

大陸外交部今天宣布，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國大陸進行正式訪問。就兩國經貿合作，大陸商務部發言人今天也表示，歐爾波此次將率20多家企業高管隨訪，充分體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願，雙方正積極籌備中芬創新企業合作委員會第六次會議，並將簽署關於加強「中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

在國際經貿局勢複雜下，據大陸商務部網站，大陸商務部發言人22日就中芬經貿合作情況答記者問，並說明歐爾波訪華期間的經貿活動安排。

大陸商務部發言人首先說，芬蘭是大陸在歐洲重要的經貿合作夥伴，也是第一個和大陸簽署政府間貿易協定的歐洲國家。2025年，中芬雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元。

大陸商務部發言人說，歐爾波此次將率20多家企業高管隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域，充分體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。中方高度重視對芬經貿合作，正與芬方積極籌備中芬創新企業合作委員會第六次會議，為雙方企業展開對話交流、共謀合作發展提供良好契機。他稱，中芬企業十分積極踴躍，目前已有約50家企業代表報名參會。

大陸商務部發言人還說，訪問期間，雙方將簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。這些都充分表明，中芬雙方有意願、有信心、有能力推動雙邊經貿合作持續往好的方向發展。

大陸商務部發言人說，歡迎雙方企業進一步深化在綠色轉型、資訊技術、數位經濟等領域合作。

今天早前，大陸外交部宣布，應大陸國務院總理李強邀請，歐爾波將於1月25日至28日對中國大陸進行正式訪問。大陸外交部發言人郭嘉昆說，歐爾波訪問期間，大陸國家主席習近平將與他會見，李強、大陸全國人大委員長趙樂際將分別與他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

據芬蘭政府訊息，歐爾波將在27日與習近平、李強、趙樂際會面，此訪旨在與大陸領導人保持對話，並促進兩國貿易。

在加拿大總理卡尼上周訪陸後，除歐爾波即將來訪，近日路透報導也提及，英國首相施凱爾將於29日起訪問大陸3天，另，德國媒體近日也報導德國總理梅爾茨，可能在二月底展開對大陸首次訪問的訊息。上述訊息顯示，今年初已有多名西方國家領導人訪陸或即將訪陸。

經貿 發言人 大陸商務部

