快訊

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

加拿大芥花籽關稅調降？ 中國大陸：將充分考慮加方訴求

中央社／ 台北22日電

針對加拿大大幅調降中國電動車關稅，以換取中國調降加拿大芥花籽關稅，中國商務部發言人何詠前今天說，將「在規則框架（架構）內充分考慮加方的合理訴求」，基於「事實和證據」作出最終裁決。

中國商務部下午舉行例行記者會。新華社報導，何詠前在回答媒體相關提問時，作上述表示。

何詠前說，根據調整安排，加方將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長，中方認為這是加方「朝著正確方向邁出的積極一步」，對中國電動汽車開拓加拿大市場來說也是個好消息。

她接著表示，關於芥花籽，中方歷來主張透過對話磋商解決貿易分歧，將「在規則框架內充分考慮加方的合理訴求」，基於事實和證據作出最終裁決。相信這些將對深化中加相關貿易和產業合作、增進兩國民眾福祉發揮積極作用。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日與中國國家主席習近平昨天在北京會談後宣布，雙方達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4.9萬輛中國電動車進入市場，適用6.1%的最惠國關稅稅率。

卡尼還表示，預計3月1日前，中國會將對加拿大芥花籽關稅由目前的約84%，降至約15%。

另外，何詠前針對外媒日前引述知情人士透露，中國政府告訴國內一些科技業者，只有在特殊情況下才會批准購買輝達（Nvidia）H200晶片一事迴避作答，僅言說「我不了解你提到的情況」。

電動汽車 加拿大 何詠前

延伸閱讀

【重磅快評】川普暫讓格陵蘭 看看加拿大及歐洲再想想台灣

暗指川普？加總理：美致全球關係破裂 中等強國須團結

推翻政府先前命令！加拿大法院裁定TikTok可暫時繼續營運

貝森特達沃斯年會談晶片 再點名台灣

相關新聞

大陸上月16-24歲青年失業率16.5% 半年來新低、差於2024年同期

大陸官方22日公布，2025年12月全國城鎮不含在校生的16至24歲、25至29歲勞動力失業率分別為16.5%、6.9%...

陸下達今年首批設備更新超長期特別國債 規模逾4200億

大陸自2024年啟動擴內需、促投資的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年繼續實施。新華社22日引述大...

達沃斯論壇期間 彭博：何立峰與蘋果庫克、小摩戴蒙等美企巨頭會面

大陸國務院副總理何立峰19至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並訪問瑞士，彭博22日引述消息人士報導，何立...

限時促銷！蘋果在陸最高折4500元 但未納入「這款產品」

蘋果在大陸市場再度限時降價促銷，最高折扣達人民幣1,000元（約新台幣4,545元）。蘋果中國官網22日發布新春限時優惠...

Temu土耳其辦公室遭突擊搜查 拼多多回應了

華爾街見聞報導指，從拼多多獲悉，當地時間21日上午，其旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室遭該國競爭監管機構突擊搜查。這...

4月川習會前 美中擬新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾廿日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定四月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。大陸國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就中美經貿相關問題交換意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。