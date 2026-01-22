中國緊縮對日稀土出口審查 官方宣稱合理合法

中國對出口至日本的稀土實施更嚴格的審查措施。中國商務部今天宣稱，對日進行兩用物項出口管制，「完全正當、合理合法」。

共同社報導，多名貿易相關人士指出，中方要求出口企業追加提交更詳盡的申報文件，包括交代稀土用於何種產品、相關產品是否出口至美國等第三國。

據環球網報導，中國商務部今天下午舉行例行記者會，有媒體詢問，日本企業從中國進口稀土時被要求提供額外的資料，以此來告知稀土的用途以及經銷商的相關訊息，新措施是否是中國商務部的指示？而關於兩用物項的對日出口管制，商務部還做了哪些具體的措施？

中國商務部發言人何詠前宣稱，中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務，依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途以及一切參與提升日本軍事實力的最終用戶用途出口。

何詠前聲稱，這樣的目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，「完全正當、合理合法」。與此同時，中方始終致力於維護全球產供鏈穩定與安全，出口管制申請和審核等程序均依法合規。

中國嚴審對日稀土出口措施，被認為是1月初加強軍民兩用物項出口日本的延伸措施。