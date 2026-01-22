研究：中國放貸非洲轉趨保守 不到高峰期1成

快訊

中央社／ 台北22日電

非洲一直被認為是中國金援「大撒幣」的最主要對象。但美國學術單位研究顯示，中國對非洲的貸款已轉趨保守，2024年僅放貸21億美元（約新台幣664億元），不但較前1年幾乎減半，更不到2016年最高峰288億美元的1/10。

研究並提到，在放貸金額減少下，中國對非洲的放貸逐步退出鐵路、公路等大型基礎設施，轉而審慎地支持規模更小、商業可行性更強、且具有戰略意義的計劃。此外，同一期間中國對非洲的貸款，也逐漸改採人民幣計價。

路透社報導，波士頓大學全球發展政策研究中心21日發表研究報告，提到上述數據，並指2012至2018年間，中國每年對非洲的貸款規模，都保持在100億美元以上。

這份報告說，COVID-19疫情帶來的經濟衝擊，使尚比亞、迦納和衣索比亞相繼發生債務違約，使中國蒙受損失。

報告指出，此後中國對非洲國家的放貸模式，逐漸告別「一帶一路」倡議早期以美元計價的大型計劃，轉而以人民幣計價，實施規模更小、目標更明確的融資。這象徵動輒支援數十億美元進行大型工程的時代已逐漸落幕，轉為一個投資更審慎，且選擇性更強的新階段。

這份報告提到，像是2024年，中國對肯亞的所有基礎設施貸款均以人民幣計價，2025年10月肯亞也把中國提供的一筆35億美元貸款轉換為人民幣；衣索比亞也在考慮類似方式；而中國國家開發銀行2025年與南部非洲開發銀行簽署協議，展開第1個以人民幣計價的融資合作。

同時，中國對非洲國家單一項目融資規模超過10億美元的案例明顯減少，且資金更多地透過非洲地區性銀行管道向當地中小企業放貸，重點流向被認為具有商業可行性的計劃。

報告表示，2024年中國在非洲僅資助了6項計劃，其中2項位在安哥拉，金額14.5億美元，用於電網和道路升級；其餘4項分布在肯亞、埃及、剛果民主共和國、塞內加爾等4國，這顯示北京更傾向將資金投向長期合作夥伴及具有戰略意義的計劃。

報告結論提到，上述數據顯示，中國對非洲的直接放貸趨於保守，同時更多運用市場化金融工具以降低成本，緩解債務風險，並支持可持續成長的目標。

