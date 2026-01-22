大陸上月16-24歲青年失業率16.5% 半年來新低、差於2024年同期

大陸官方22日公布，2025年12月全國城鎮不含在校生的16至24歲、25至29歲勞動力失業率分別為16.5%、6.9%，顯示就業情況繼續改善，符合季節性趨勢，但不及2024年同期水平。

陸媒澎湃新聞報導，大陸國家統計局22日公布2025年12月份分年齡組失業率統計數據。其中，不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.5%，較上月下降0.4個百分點，是連續4個月下降，寫下半年來新低；25至29歲勞動力失業率為6.9%，較上月下降0.3個百分點，此前4個月一直維持7.2%不變。

不過，陸媒財新指出，與2024年同期相比，以上2個年齡組失業率分別高了0.8、0.3個百分點。

不包含在校生的30至59歲勞動力失業率則為3.9%，較上月走高0.1個百分點。

根據統計，2025年12月全國城鎮調查失業率為5.1%，連續3個月不變。從全年來看，2025年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，低於5.5%左右的預期目標。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍指出，分季度看，第1季受冬季及春節假期因素影響，2月失業率升至全年最高的5.4%，3月隨著節後用工逐步恢復，失業率回落至5.2%；第2季勞動力市場活躍度繼續提升，失業率降至5%至5.1%的較低水平。

她續指，第3季受畢業季因素影響，7、8月失業率升至5.2%、5.3%，9月回落至5.2%；第4季，10月失業率繼續降至5.1%，11、12月穩定在5.1%。

王萍萍表示，全年來看，個別月份受季節性因素影響失業率有所上升，多數月份保持在5.2%及以下，就業穩的態勢鞏固延續。