達沃斯論壇期間 彭博：何立峰與蘋果庫克、小摩戴蒙等美企巨頭會面

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
彭博報導，何立峰日前在達沃斯論壇期間與多名美國企業巨頭會面，包含蘋果執行長庫克、「小摩」摩根大通執行長戴蒙等人。圖為何立峰20日在世界經濟論壇發表演說。（路透）
大陸國務院副總理何立峰19至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並訪問瑞士，彭博22日引述消息人士報導，何立峰在瑞士期間與多名美國企業巨頭會面，包含蘋果執行長庫克、「小摩」摩根大通執行長戴蒙等人。

報導引述消息指出，何立峰與庫克（Tim Cook）、戴蒙（Jamie Dimon）、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）、聯邦快遞公司（FedEx）執行長芮思博（Rajesh Subramaniam）及萬事達卡執行長孟軻（Michael Miebach）等人共進午餐。

報導指，該午宴由論壇代表安排。大陸領導人在達沃斯論壇期間與企業高層舉行私人會晤已成慣例。

報導表示，與會人員及論壇主辦方均拒絕透露會談詳情。

大陸外交部發布的內容僅提到，何立峰在論壇期間與「國際工商界人士」深入交流。

何立峰在論壇期間，還與美國財長貝森特會面，大陸官方通稿稱，雙方就中美經貿領域相關問題交換意見。美國貿易代表葛里爾20日透露，美國總統川普與大陸國家主席習近平預定在4月的會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。

