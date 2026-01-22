快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

助AI數據中心擴張 阿里與中國核電成立核能公司

中央社／ 台北22日電

綜合媒體報導，中國科技巨頭阿里巴巴近期與中國核電成立核電合資企業，可望為人工智慧（AI）數據中心提供供電保障，以實現企業擴張。

綜合陸媒財聯社、新加坡聯合早報近日的消息，阿里巴巴日前與中國核電電力股份有限公司及多家合作方在浙江寧波象山成立合資的中核（象山）核能有限公司，註冊資本人民幣2.5億元（約新台幣10億元）。

據報導，中核（象山）核能有限公司經營範圍包括發電業務、輸電業務、供（配）電業務、輻射監測、檢驗檢測服務、熱力生產和供應、業務培訓、發電技術服務、以自有資金從事投資活動等。

股東資訊顯示，公司由中國核電旗下中核浙能能源、宏潤建設、雅戈爾集團以及阿里巴巴旗下的上海毅旗網絡科技等公司共同持股。

新加坡聯合早報提到，從臉書母公司Meta到美國微軟，全球科技巨頭近年來紛紛與核電企業簽署協議，以獲得清潔、全天候的電力供應，支撐高耗能的數據中心營運。

不過，中國政府的政策更傾向於利用太陽能和風能建設以滿足算力增長帶來的用電需求。

阿里巴巴規劃在未來數年內投入逾530億美元用於AI開發與研究，其中相當一部分預計將用於數據中心建設。

核電 核能 電力 阿里巴巴

延伸閱讀

阿里搶進核電賽道 與中國核電設合資公司 催動AI資料中心擴張

阿里千問下載量超車Meta 已突破10億次

全球核電占比下降 學者：台灣政治環境不利徹底淘汰核能

全球核電商業總發電量創40年最低 環團：興建中核電廠集中在極權國家

相關新聞

陸下達今年首批設備更新超長期特別國債 規模逾4200億

大陸自2024年啟動擴內需、促投資的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年繼續實施。新華社22日引述大...

達沃斯論壇期間 彭博：何立峰與蘋果庫克、小摩戴蒙等美企巨頭會面

大陸國務院副總理何立峰19至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並訪問瑞士，彭博22日引述消息人士報導，何立...

限時促銷！蘋果在陸最高折4500元 但未納入「這款產品」

蘋果在大陸市場再度限時降價促銷，最高折扣達人民幣1,000元（約新台幣4,545元）。蘋果中國官網22日發布新春限時優惠...

Temu土耳其辦公室遭突擊搜查 拼多多回應了

華爾街見聞報導指，從拼多多獲悉，當地時間21日上午，其旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室遭該國競爭監管機構突擊搜查。這...

4月川習會前 美中擬新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾廿日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定四月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。大陸國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就中美經貿相關問題交換意見。

京滬GDP年增5.4% 先導產業發威

上海21日公布2025年經濟數據，GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。