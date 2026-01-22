助AI數據中心擴張 阿里與中國核電成立核能公司

綜合媒體報導，中國科技巨頭阿里巴巴近期與中國核電成立核電合資企業，可望為人工智慧（AI）數據中心提供供電保障，以實現企業擴張。

綜合陸媒財聯社、新加坡聯合早報近日的消息，阿里巴巴日前與中國核電電力股份有限公司及多家合作方在浙江寧波象山成立合資的中核（象山）核能有限公司，註冊資本人民幣2.5億元（約新台幣10億元）。

據報導，中核（象山）核能有限公司經營範圍包括發電業務、輸電業務、供（配）電業務、輻射監測、檢驗檢測服務、熱力生產和供應、業務培訓、發電技術服務、以自有資金從事投資活動等。

股東資訊顯示，公司由中國核電旗下中核浙能能源、宏潤建設、雅戈爾集團以及阿里巴巴旗下的上海毅旗網絡科技等公司共同持股。

新加坡聯合早報提到，從臉書母公司Meta到美國微軟，全球科技巨頭近年來紛紛與核電企業簽署協議，以獲得清潔、全天候的電力供應，支撐高耗能的數據中心營運。

不過，中國政府的政策更傾向於利用太陽能和風能建設以滿足算力增長帶來的用電需求。

阿里巴巴規劃在未來數年內投入逾530億美元用於AI開發與研究，其中相當一部分預計將用於數據中心建設。