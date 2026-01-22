快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

房地產巨頭萬科首筆債券展期成功 面臨更大考驗

中央社／ 記者張淑伶上海22日電

中國房地產巨頭萬科一筆餘額人民幣11億元（約新台幣49.5億元）的債券展期1年方案近日通過，為其在流動性危機中爭取到喘息空間；接下來還有2筆共57億元的債券在與持有人溝通展期。

萬科在21日發布了「21萬科02」債券持有人會議決議公告。其中，強調增加固定兌付安排的「議案四」獲得表決通過。

財聯社報導引述分析人士說，這是萬科本輪多筆債券展期談判中首個成功落地的方案，標誌著其在流動性危機中爭取到寶貴喘息空間。

根據通過的方案，發行人將於30日對已申報回售的債券，按帳戶實施不超過10萬元的小額兌付，目的是保障小額持有人的流動性。被認為起到關鍵作用的，還有回售本金分期兌付措施，回售部分債券本金的40%將於30日兌付，剩餘60%展期1年，兌付日定為2027年1月22日。

外界認為，這為債權人提供了寶貴的短期現金回流，體現了協商誠意。

不過，萬科仍在就「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」兩筆債券的展期方案與持有人溝通，其餘額分別為20億元和37億元，合計規模57億元。

澎湃新聞報導，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜評論，萬科此次「21萬科02」展期方案通過，是公司在流動性危機中取得的階段性喘息，但遠非「上岸」。

他表示，萬科一次性拿出「40%首付+10萬元固定兌付+項目應收款質押」，已屬「割肉式」讓步，反映出其「保公開債不違約」的底線。短期看，方案避免了1月22日技術性違約，為後續兩筆合計57億元債券談判提供了可複製的模板，市場信心或略有修復，但也暴露了萬科面臨的深層困境。

上海證券報報導，獲得超過9成債券持有人支持的「議案四」能否被完整執行是未來市場關注的焦點。目前影響萬科債券本息兌付的因素較多，最為基礎的是萬科自身融資能力以及造血能力的恢復。

本金 溝通 餘額

延伸閱讀

金管會拚三商品免稅

臺銀壽率先採匯率會計新制

台積電發聲憂心綠電開發 童子賢：昂貴能源不利產業發展

櫃買射五箭 力拚再成長

相關新聞

陸下達今年首批設備更新超長期特別國債 規模逾4200億

大陸自2024年啟動擴內需、促投資的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年繼續實施。新華社22日引述大...

達沃斯論壇期間 彭博：何立峰與蘋果庫克、小摩戴蒙等美企巨頭會面

大陸國務院副總理何立峰19至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並訪問瑞士，彭博22日引述消息人士報導，何立...

限時促銷！蘋果在陸最高折4500元 但未納入「這款產品」

蘋果在大陸市場再度限時降價促銷，最高折扣達人民幣1,000元（約新台幣4,545元）。蘋果中國官網22日發布新春限時優惠...

Temu土耳其辦公室遭突擊搜查 拼多多回應了

華爾街見聞報導指，從拼多多獲悉，當地時間21日上午，其旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室遭該國競爭監管機構突擊搜查。這...

4月川習會前 美中擬新一輪貿易談判

美國貿易代表葛里爾廿日表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預定四月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。大陸國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就中美經貿相關問題交換意見。

京滬GDP年增5.4% 先導產業發威

上海21日公布2025年經濟數據，GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。