Temu土耳其辦公室遭突擊搜查 拼多多回應了

華爾街見聞報導指，從拼多多獲悉，當地時間21日上午，其旗下跨境電商平台Temu土耳其辦公室遭該國競爭監管機構突擊搜查。這是自去年12月2日Temu在愛爾蘭都柏林辦公室遭搜，時隔僅1個多月後再次在歐洲遭查。

德國之聲稱，Temu的1名發言人接受路透採訪時證實，公司正與土耳其當局開展全面合作，透露調查人員在搜查過程中，帶走了筆電、桌機。

拼多多表示，搜查行動事發突然，沒有任何事先預知，公司將積極配合土耳其官方部門的調查，對公司在土耳其的合規經營有信心。

Temu去年在LinkedIn上表示，公司已在伊斯坦堡註冊了1家本地實體店並開設了辦事處。土耳其競爭管理局表示確已對Temu進行「現場檢查」，但「這並不意味著啟動正式調查」。此外，他們否認Temu關於設備被扣押的說法，稱與事實不符。該局還表示，「為了確保目前正在進行的調查能夠順利進行，現階段無法透露更多資訊」。

本月初土耳其政府取消了30歐元以下進口商品的免稅制度，該政策將於2月初生效。歐盟也開始對小包裹徵收3歐元關稅。

德國之聲分析，在歐洲，相關監管機構的疑慮，集中在Temu可能受益於來自大陸官方的不公平國家補貼，認為Temu以極低的價格在全球範圍內銷售從服裝到智慧型手機等商品，並指隨著Temu在全球市場的迅速擴張，其「極低價策略」引發了多國監管機構對其競爭行為、補貼來源及數據資安的關注。