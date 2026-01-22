聽新聞
6G創新聯盟 湖北啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

湖北加快推進6G技術研發，布局和培育面向6G應用產業生態。湖北省6G創新發展聯盟20日啟動組建，聚焦6G核心技術突破、標準體系構建、應用場景探索、產業生態培育與人才培養交流等領域。

中新社報導，根據湖北省「51020」先進製造業集群產業生態之新型信息（資訊）網路產業鏈專場活動消息，目前武漢擁有下一代信息網路國家級戰略性新興產業集群。

其中，武漢東湖高新區集聚光電子信息企業超1.6萬家，形成從基礎研究、技術開發到產品製造、應用服務的完整產業生態。

據瞭解，圍繞6G技術突破，湖北已在標準制定、一體化通信、無線技術、器件研發等領域取得一批標誌性成果，正加速構建「芯片（晶片）—器件—系統—應用」全鏈條產業生態。

湖北移動、電信、聯通三大運營商在長江航運、低空經濟、智能製造、智慧文旅等領域，通過5G—A網路建設部署，搭建一批6G技術試驗驗證平台，推動新技術、新產品快速走向市場。

網路 武漢 標誌

