寧夏枸杞產值 突破人民幣213億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
寧夏枸杞去年全產業鏈產值突破人民幣213億元，創歷史新高。圖為在寧夏同心縣河西鎮一家枸杞企業，工作人員在晾曬枸杞。（新華社）
寧夏枸杞去年全產業鏈產值突破人民幣213億元，創歷史新高。圖為在寧夏同心縣河西鎮一家枸杞企業，工作人員在晾曬枸杞。（新華社）

根據寧夏枸杞產業發展中心消息，2025年度寧夏枸杞全產業鏈產值突破213億元（人民幣，下同），較2015年增長近3倍，創歷史新高。

中新社報導，寧夏枸杞產業規模持續擴大，2025年新增種植面積9600畝。市場行情同樣亮眼，在大陸國家級中寧枸杞市場，成品平均交易價攀升至每公斤71.2元，達到10年來最高水平。產品體系已從傳統的乾果，拓展至原漿、糖肽片等十大類精深加工品類。 　　

產值躍升源於對品質與安全的堅守。寧夏從種植源頭夯實基礎，對23萬畝「建檔立卡」基地給予補助，並率先在全大陸推廣萬畝「粗脊蚜繭蜂」生物防治技術，建立多個單產提升示範點。

為確保消費者放心，寧夏創新推行「三標一碼」全程追溯體系，目前已有856款授權產品接入質量安全追溯平台。

寧夏通過跨區域維權打假專項行動，對35家侵權主體進行法律維權，相關案例入選市場監管總局典型案例。同時，規範地理標誌使用，核定「寧夏枸杞」、「中寧枸杞」許可企業百餘家，發放地理標誌標籤290萬枚。

標誌 規模 標籤

延伸閱讀

振宇五金展店 優化門市品類

冬天喝特定熱茶反讓身體更冷？中醫師揭「加一味」提升暖和效果

陸官方發布「AI+製造」專項方案 料帶動數十兆產業規模

藥材就在冰箱裡！藥食同源日常養生祕訣

相關新聞

彈劾賴總統程序啟動 陸國台辦：搞綠色恐怖必遭反對

近期對賴清德總統的彈劾程序啟動，大陸國台辦發言人彭慶恩21日評論說，賴清德大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治...

陸國台辦：兩岸去年人員往來增加逾百萬人次、年增23.6%

儘管中共對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，國台辦發言人彭慶恩21日介紹去年兩岸人員往來情...

增長5.4%！北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

北京市統計局21日發布數據顯示，2025年北京實現地區生產總值人民幣5兆2073.4億元，比上年增長5.4%。繼上海之後...

R1模型發布一周年 DeepSeek新模型「MODEL1」曝光

在DeepSeek-R1發布一周年之際，新模型「MODEL1」的專案名在開源社群出現。近日，DeepSeek官方在Git...

京滬GDP年增5.4% 先導產業發威

上海21日公布2025年經濟數據，GDP年增5.4%，服務業與先導產業（積體電路、人工智慧等）仍為主要支撐。專家指出，在...

陸百元股破200檔創新高 科創板公司占半數

數據顯示，大陸A股自2024年「924」行情啟動以來，進入2026年，百元股數量一舉突破200檔，截至19日已達222檔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。