寧夏枸杞產值 突破人民幣213億元
根據寧夏枸杞產業發展中心消息，2025年度寧夏枸杞全產業鏈產值突破213億元（人民幣，下同），較2015年增長近3倍，創歷史新高。
中新社報導，寧夏枸杞產業規模持續擴大，2025年新增種植面積9600畝。市場行情同樣亮眼，在大陸國家級中寧枸杞市場，成品平均交易價攀升至每公斤71.2元，達到10年來最高水平。產品體系已從傳統的乾果，拓展至原漿、糖肽片等十大類精深加工品類。
產值躍升源於對品質與安全的堅守。寧夏從種植源頭夯實基礎，對23萬畝「建檔立卡」基地給予補助，並率先在全大陸推廣萬畝「粗脊蚜繭蜂」生物防治技術，建立多個單產提升示範點。
為確保消費者放心，寧夏創新推行「三標一碼」全程追溯體系，目前已有856款授權產品接入質量安全追溯平台。
寧夏通過跨區域維權打假專項行動，對35家侵權主體進行法律維權，相關案例入選市場監管總局典型案例。同時，規範地理標誌使用，核定「寧夏枸杞」、「中寧枸杞」許可企業百餘家，發放地理標誌標籤290萬枚。
