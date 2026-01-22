長和擬分拆全球電訊業務 計劃在香港、倫敦上市

香港首富李嘉誠創辦的長江和記實業（長和），傳出正考慮分拆旗下全球電訊業務上市。

路透引述消息人士報導，長和考慮最快在今年第3季分拆涵蓋歐洲、香港及東南亞的全球電訊業務，並於香港及倫敦上市。

香港經濟日報報導，消息指出，長和正考慮將倫敦作為全球電訊業務主要上市地點，香港為次要上市地點，相關業務估值可能約200億美元，預計全球電訊業務上市後，可快速被納入倫敦富時100指數。

不過，另有消息人士指，長和仍在評估將義大利電訊部門Wind Tre與法國電訊公司Iliad的義大利業務合併，交易可能會令長和暫停分拆全球電訊業務上市的計畫。

報導稱，現時長和內部對全球電訊業務的未來發展方向存在不同看法，或於未來數周內作出決定。

長和昨（21）日發布公告指出，目前未有就現有電訊或零售資產及業務交易，包括獨立上市作出決定。

該公司指出，不時接獲建議探索及評估可供考慮的機會，以提升股東長遠價值，建議包括與集團若干資產及業務相關的可能交易，當中包括有關業務獨立上市。不過，目前並不確定是否進行任何上述交易。

長和業務主要涵蓋五大核心板塊：港口及相關服務（全球最大港口營運商）、零售（屈臣氏等保健美容、超市）、基建（能源、交通、水處理、廢物管理）、能源（持股加拿大Cenovus Energy）及電訊（全球電訊營運商與數據服務），業務遍及全球50多個國家。