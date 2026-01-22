陸工信部：6G 技術研發進階 擁300項關鍵技術儲備

大陸工信部發言人、信息通信發展司司長謝存昨（21）日表示，6G研發已完成第一階段技術試驗，形成逾300項關鍵技術儲備，近期已啟動第二階段6G技術試驗。

此外，工信部將發布人形機器人與具身智慧綜合標準化體系建設指南；並以關鍵戰略材料等為發展方向，推動先進材料上下游協同創新等。

6G最大特點在於「空天地海一體化」，意味6G網路與衛星互聯網是一體的、深度融合的關係，衛星互聯網將不再是獨立系統，而是6G地面網路的太空延伸。華泰證券表示，6G終端、6G通智融合、6G星地融合或將是未來的三大發展方向。

澎湃新聞報導，工信部指出，目前大陸已建成5G基地台483.8萬座，全大陸所有鄉鎮以及95%的行政村已通5G，5.5G已覆蓋超330個城市。5G使用者規模超12億戶，5G標準必要專利聲明量全球占比達42%。接下來，將加快推進6G技術研發，前瞻布局和培育面向6G的應用產業生態。

中國工程院院士鄔賀銓日前發表主題演講時指出，5G已成為全球標準必要專利競爭的焦點，中國雖在5G標準必要專利（SEP）數量上占據優勢，但在高價值核心專利、國際佈局及規則話語權方面仍面臨嚴峻挑戰。

儘管6G網路預計將在2030年開始部署，但大陸6G產業布局正加速鋪開。鄔賀銓指出，目前全球已有約2萬項與6G核心專利，中國占比40.3％，保持領先。但美國占比從5G時期的15％躍升至35.2％，顯示出強勁追趕態勢。華為在6G專利中仍以15.7％的市占位列第一。

此外，工信部副部長張雲明指出，2025年大陸人形機器人整機企業數量超過140家，發布人形機器人產品超過330款。

他稱，接下來將以人形機器人為小切口帶動具身智慧大產業發展，並強化國家人工智慧產業投資基金對人形機器人的支持力度，建設人形機器人開源社區，發布人形機器人與具身智慧綜合標準化體系建設指南，促進創新成果全球共享。