美中新一輪貿易談判有影 雙方可能坐下來談 聚焦非敏感領域協議

經濟日報／ 編譯黃淑玲季晶晶、大陸中心／綜合報導
美中關係示意圖。美聯社
美中關係示意圖。美聯社

美國貿易代表葛里爾周二（20日）在瑞士參加達沃斯論壇時表示，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平計劃中的4月會談之前，美中可能舉行新一輪的貿易談判。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆昨（21）日回應稱，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

葛里爾正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，他表示：「我們有可能在那（川習會）之前會談，並嘗試就我們可以進行貿易的非敏感領域，達成某種進一步協議。」

據悉，美中下一輪的諮商將避開諸如技術競爭、稀土這類的高敏感議題。因為葛里爾強調，「我們不要在出口管制、投資，以及所有這些涉及高科技和國家安全的高度敏感領域上，糾纏不休，而是來談談基本的商品和服務」。

葛里爾被問到當前為期一年的中美貿易「休兵」，是否就是川普政府暫緩對中國大陸採取任何競爭性的舉措，他回答：「並未按下暫停鍵。」葛里爾以最近限制外國無人機為例說，「你們會看到，所有常規的出口管制都會繼續推進」。

大陸國務院副總理何立峰周二在達沃斯的演講呼籲，中美把握對雙方都有利的合作契機。他含蓄提及部分針對中國的科技限制時表示，許多時候是中國有購買需求，但對方不願出售。

美國財政部長貝森特周一在當地與何立峰舉行一場非正式會談。貝森特與何立峰一直是美中主要談判代表，雙方歷經五輪談判，並於去年10月達成「休戰」協議。

